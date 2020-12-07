Волонтер из Севастополя рассказала трогательную историю помощи беременной женщине

Севастопольских волонтеров наградили памятными медалями и благодарностями за «бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Добровольцев поздравили российский спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Севастопольцы во все времена противостояли любым невзгодам плечом к плечу. Это заложено, можно сказать, в генетическом, культурном коде города. В первую волну пандемии в Севастополе работало множество волонтеров. Сейчас в Севастополе еще тяжелее, чем было весной, поэтому помощь волонтеров нужна еще больше», — сказал Михаил Развожаев.

Сергей Бурлаков отметил, что волонтерский штаб в Севастополе — один из лучших в России.

Корреспондент ФАН пообщался с волонтером-медиком и региональным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Александрой Шиловой, и выяснил, как волонтеры в Севастополе помогают пожилым людям, инвалидам и находящимся в группе риска людям по заражению новой коронавирусной инфекцией.

«Как и сказал Михаил Развожаев, сейчас нам сложнее, чем весной. Сейчас помимо коронавируса у нас в разгаре сезон ОРВИ и гриппа. Волонтеры-медики помогают как в «красной» зоне, так и в колл-центрах в больницах и поликлиниках, так и непосредственно выполняют заявки медицинского профиля — это доставка лекарств, также мы содействуем, например, в получении необходимой квоты от государства», — рассказала Александра.

Волонтеры работают ежедневно, и график очень плотный. Александра Шилова рассказала, что есть те, кто покинул волонтерский корпус, не выдержав нагрузки, но еще больше людей вызвалось помочь, как только в городе вновь начали вводить ограничения из-за коронавирсуса.

«Приятно работать, когда понимаешь, что действительно помогаешь людям. Очень много благодарностей, бывает даже со слезами на глазах. Но мне лично придала сил в работе история беременной женщины. Она обратилась к нам как за последней надеждой. Ее ребенку установили диагноз — порок сердца, и ей было необходимо родить малыша в Москве, где есть клиника для спасения новорожденных с такой аномалией. Мы помогли ей выехать, собрать все документы. Ребенок уже родился, ему провели операцию и сейчас все хорошо», — поделилась волонтер-медик.

Она добавила, что вместе с ней памятной медалью были награждены еще 15 ее коллег. Также за волонтерскую работу еще 7 активистам волонтерского движения объявили благодарность.

«Волонтеры работают, конечно, не за медаль. Это очень приятно, но это не значит, что награда есть — можно и отдохнуть. Наоборот, у нас впереди еще очень много работы», — подчеркнула Александра Шилова.

Отметим, что волонтеры акции «Мы вместе» помогают россиянам во многих городах страны. Так, допустим, в Санкт-Петербурге волонтеры помогают медикам в «красной зоне» временного госпиталя ветеранов войн в «Ленэкспо». Они оказывают поддержку пенсионерам, одиноким людям и многодетным малообеспеченным семьям.