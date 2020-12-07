Российская энергетическая компания «Газпром» до 2025 года полностью откажется от транзитных услуг украинской газотранспортной системы (ГТС). К такому выводу пришел эксперт в области энергетики, специалист Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, проанализировав ситуацию на международном газовом рынке. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Юшков подробно рассказал, почему Россия скоро перестанет использовать такой способ доставки углеводородов в Европу.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что российский трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к району строительства газопровода «Северный поток – 2». Согласно данным с портала по отслеживанию трафика Marine Traffic судно встало на якорь между польским берегом и датским островом Борнхольм. Вероятнее всего, корабль в ближайшее время возобновит прокладку труб по дну Балтийского моря.

Игорь Юшков, на фоне новостей о возможном возобновлении строительства «Северного потока – 2», заметил, что российский «Газпром» в ближайшие четыре года намерен полностью отказаться от транзита газа через украинскую ГТС. Он обратил внимание, что эксплуатация подобного маршрута слишком затратная, поэтому Россия не намерена продлевать контракт с Украиной на данные услуги.

Эксперт рассказал, когда украинская ГТС пойдет на металлолом. Он заметил, что до 2025 года Россия продолжит эксплуатировать газовую инфраструктуру Украины. Однако совсем скоро транзит газа снизится до показателей 40 млрд кубометров в год, а уже в 2025 году «Газпром» полностью откажется от подобного способа доставки газа.

«Ближайшие четыре года «Газпром» еще будет пользоваться украинской ГТС, а потом нет. Может быть, в Молдавию или Румынию еще качать будет. Но постоянно ее не будут эксплуатировать, потому что она жутко затратная», – объяснил Юшков.

По словам эксперта в области энергетической безопасности, Россия фактически заменит ГТС Украины «Северным потоком – 2», через который будут доставляться основные объемы газа в страны Европы.

Ранее представители посольства США в Германии обратились к властям ЕС с требованием наложить мораторий на достройку газопровода «Северный поток – 2». Исполняющая обязанности посла Соединенных Штатов в Берлине Робин Куинвилл заявила, что этот энергетический проект якобы является политическим инструментом России против Европейского союза.