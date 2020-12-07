Донбасс сегодня: американские радиостанции похищены в ВСУ, Киев готовит атаки с воздуха

Донбасс, 7 декабря. Украинские войска провели под Донецком учения по применению боевых беспилотников. Запрещенная техника ВСУ продолжает прибывать в Донбасс. В передовой бригаде ВСУ пропали дорогостоящие радиостанции. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в республиках Донбасса прошли относительно спокойно. Обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано, при этом отмечены факты проведения инженерных работ (в районе Песок под Донецком) на украинских позициях, что запрещено мирными договоренностями. Это отражено в отчетах ОБСЕ.

Также международные наблюдатели отмечают нахождение украинской техники вне выделенных мест хранения. В Константиновке Донецкой области иностранцы заметили зенитно-ракетный комплекс «Тунгуска» и боевую машину пехоты возле Каменки. В Луганской области десантники ВСУ из 80-й бригады разместили бронетранспортер и боевую машину пехоты в жилом районе Счастья, сообщает управление Народной милиции ЛНР.

Армия Киева отрабатывает удары с воздуха по ДНР

Несмотря на запрет, введенный Минскими соглашениями, на применение авиации, в том числе беспилотной, украинская армия не только активно применяет БЛА, но и ставит на поток обучение военнослужащих техникам переоборудования дронов в ударные беспилотники и дальнейшее нанесение ударов с воздуха по позициям противника. Такие учения прошли к западу от Донецка в районе Красногоровки, сообщает разведка Народной милиции ДНР.

Военнослужащие украинской армии учились оборудовать беспилотные аппараты приспособлениями для сброса прикрепляемых гранат ВОГ-17 и запускать дроны в боевом снаряжении. В Донецке считают, что проведенные тренировки свидетельствуют о планах украинского командования по созданию серии провокаций против народных республик.

В передовой бригаде ВСУ пропали дорогостоящие радиостанции

Очередное хищение американской военной помощи произошло в передовом подразделении армии Киева в Луганской области, сообщает управление Народной милиции ЛНР. Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказались возмещать замкомандиру роты стоимость двух дорогостоящих радиостанций американского производства Harris, похищенных неизвестными. Лейтенант хотел возложить ответственность за недостачу на рядовых солдат, но те в ответ стали угрожать физической расправой.

После прибытия в подразделение подполковника Апостола — командира батальона, в роте отмечаются и другие грубые нарушения, в том числе в организации боевого дежурства. На момент приезда комбата в взводном опорном пункте отсутствовали сразу трое военнослужащих: солдаты отправились за продуктами в ближайший населенный пункт, не спросив разрешения у старших.

Этот случай еще больше усугубил напряженную обстановку в подразделении, а конфликт между рядовыми и офицерами, возникший на почве недостачи материальных ценностей, лишь усилился.