Бутина порекомендовала российским иноагентам пройти стажировку в США 

Мария Бутина объяснила критикам принятие законопроекта об иностранных агентах. Эксперт пояснила, почему они неправы, выступая против согласования такого необходимого для безопасности граждан РФ закона.

«Это реакционная мера. Мы вынуждены принимать подобные законы, потому что иностранное вмешательство на наши дела и посягательство на наш суверенитет совершенно очевидны. А что мы должны делать? Не защищать собственную страну и собственных граждан от потока ложной информации, которая вливается им в голову? Людей зовут на митинг за иностранные деньги, ими оплачены посты в соцсетях и прочее. Потом на этих людей налагается административное взыскание, они оказываются в спецприемнике — в результате оказываются виноватыми за произошедшее. А кто-то получает за это деньги и реализует свои политические задачи. Поэтому этот закон — не вопрос тоталитарного общества или вопрос принятия репрессивных мер, это вопрос доступа для наших граждан к объективной информации», — рассказала Мария Бутина в эфире медиацентра «Патриот» на тему: «Иностранные агенты в России. Как вывести из тени зарубежных лоббистов?».

По мнению эксперта, если кто-то ведет деятельность в качестве иноагента, граждане РФ, которых призывают на акции и митинги, должны знать, чьи интересы отстаивают эти люди.

«Иначе это нечестно по отношению к простым гражданам РФ», — отметила она.

Мария Бутина считает, что и после принятия нового закона российское законодательство об иноагентах не превратится в репрессивный механизм. По ее словам, это законодательство США направленно на то, чтобы выдавить из страны любого неугодного.

«То, что происходит в Соединенных Штатах, уже похоже на охоту на ведьм. Там речь уже идет не о том, чтобы обеспечить национальные интересы. У нас же речь идет о регистрации иноагента, потому что наши граждане имеют право знать, в чьих интересах ведется деятельность того или иного политика. Законодательство США настроено на то, чтобы найти виновного, показать его и любыми способами воспрепятствовать его деятельности», — пояснила член ОП РФ.

Мария Бутина рассказала о форме отчетности иноагентов в США, которая отбивает всякое желание быть там иноагентом.