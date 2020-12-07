Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована на юге Украины

Украина, 7 декабря. Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа среди дворовых птиц в южной части Украины. Эпицентром стало село Кандыбино, вокруг которого была создана 3-километровая буферная зона.

У шести мертвых домашних куриц было обнаружено РНК гриппа A1/H5. Предполагается, что возбудитель был занесен перелетной птицей.

В конце ноября текущего года возбудитель H5N5 был зафиксирован на мясоперерабатывающих предприятиях и птицефабриках в Европе.

На бельгийских и норвежских птицефермах выявлена новая вспышка заразы. В четверг, 26 ноября о птичьем гриппе также сообщили японские издания. Очаг заболевания был обнаружен в городе Авадзи префектуры Хёго на западе Страны восходящего солнца.

Через несколько дней власти Великобритании решили уничтожить 10,5 тысячи индеек после того, как на птицеферме в графстве Северный Йоркшир была зафиксирована вспышка.

Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития в минувшее воскресенье сообщило, что в субботу, 28 ноября штамм гриппа H5N8 был обнаружен на индюшиной ферме поблизости от города Норталлертон.

Первой же о новой волне «птичьей эпидемии» сообщила Южная Корея, 14 ноября 2020 года. Подробности рассказали в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны. Штамм вируса был найден в помете диких уток в районе города Ичхон провинции Кенгидо. Специалисты изучают еще шесть возможных случаев массового заражения. Вспышки этой инфекции выявляли здесь и в 2016 году. Тогда было уничтожено 38 млн голов домашней птицы.