Попавшийся на мошенничестве кандидат продолжает предвыборную компанию в ЦАР

Прежде чем выступить перед жителями столицы префектуры Уам, картеж бывшего главы государства проследовал через города Сидо и Кабо. В настоящий момент, можно с уверенностью сказать, что Франсуа Бозизе твёрдо намерен осуществить своеобразный тур по населённым пунктам, расположенным на северо-западе страны. Однако цель данного мероприятия остаётся неизвестной, так как экс-президент лишён права участвовать в предвыборной гонке.

Противоречивости ситуации добавляет и то, что после оглашения вердикта, представители партии бывшего главы республики «Kwa-na-Kwa» («Работать, только работать») обратились к своим сторонникам и активистам на местах с требованием воздержаться от любых активных действий. В то же самое время, сам Франсуа Бозизе чётко выразил своё несогласие с решением суда высшей инстанции и продолжил предвыборные мероприятия. Более того, он напрямую обратился к гражданам ЦАР и призвал их «продолжать борьбу за восстановление демократической власти в стране».

Напомним, что Конституционный суд Центральноафриканской Республики 3 декабря 2020 года отказал Франсуа Бозизе в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, которые состоятся 27 декабря 2020 года. Следственная комиссия установила, что старейшина деревни Гага, расположенной недалеко от Босанго, составил для бывшего президента справку, в которой сообщил заведомо ложные сведения о том, что господин Бозизе находился на территории республики с осени 2019 года. Именно этот факт стал поводом для лишения его права баллотироваться на пост президента.