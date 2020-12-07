Парламент Ливии может принимать важные решения только в Бенгази

Тобрук, 7 декабря. Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что подконтрольное ему ведомство может принимать решения только на территории Бенгази, сообщает Afrigate News.

В конце ноября делегаты Востока и Запада участвовали в консультативных мероприятиях в марокканском Танжере, на которых стороны согласовали размещение штаб-квартиры единого парламента в одном из самых крупных городов североафриканского государства.

Агила Салех выразил мнение, что основные решения Палаты представителей могут приниматься только в согласованном с конституцией населенном пункте — Бенгази. Депутат Ибрагим Дарси поддержал слова коллеги, добавив, что альтернативные предложения со стороны Высшего государственного совета (ВГС) направлены против мирного урегулирования ситуации в Ливии и сил фельдмаршала Халифы Хафтара.

Напомним, что большинство делегатов ВГС являются членами террористической организации «Братья-мусульмане1» (запрещена в РФ). Экстремисты заинтересованы в военном разрешении кризиса. Для этого они продвигают кандидатуру главы «МВД» Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу на пост премьер-министра. Радикалы пытались повлиять на телефонное голосование, которое гарантировало бы ему победу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что большинство участников политического Форума по Ливии в Тунисе хотят выдвинуть на голосование за главу нового правительства кандидата от Восточного региона. Причиной недоверия к Западу является коррумпированность функционеров триполитанских «властей».

1 Организация запрещена на территории РФ.