Выбросившая ребенка из окна женщина не выпила таблетки по расписанию

Москва, 7 декабря. 30-летняя женщина по имени Дарья, которая, по версии следствия, выбросила двухмесячную дочь своей подруги из окна 13 этажа, официально состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Как стало известно ФАН, ранее женщина перестала принимать психотропные лекарства, прописанные врачом, из-за собственной беременности.

«На допросе женщина пояснила, что не знает, из-за чего она совершила преступление, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Она также рассказала, что с детства страдает психическим заболеванием, состоит на учете и принимает психотропные лекарства. Но около месяца назад она перестала пить таблетки, так как посчитала, что они могут негативно повлиять на плод. После этого она слышала голоса, но думала, что может справиться со своим состоянием самостоятельно».

Силовики выяснили, что Дарья не сразу убила двухмесячную девочку после ухода подруги в магазин.

«Она несколько раз выходила на балкон и держала малышку над пропастью на вытянутых руках. Потом, как она объяснила, ей захотелось сбросить ее вниз», — резюмировал источник.

Напомним, трагический инцидент произошел в ЖК «Солнцево Парк» по улице Летчика Ульянина 4 декабря. Подозреваемая в убийстве девочки приехала к своей знакомой, которая вместе с мужем воспитывала двух дочерей (старший ребенок в это время находился в больнице, глава семейства — на службе).

Хозяйка квартиры попросила свою подругу присмотреть за девочкой, пока она сходит в магазин за продуктами. Когда женщина возвращалась, то увидела под окнами дома тело собственного ребенка и упала в обморок. Экстренные службы вызвал курьер, ставший очевидцем происшествия.

По данному факту следователи СКР по городу Москве возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

Точку в состоянии подозреваемой на момент убийства покажет психологическая экспертиза. Если женщина окажется невменяемой, то ее могут отправить на принудительное лечение.