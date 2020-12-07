Сенатор Климов: Иностранных агентов в России все будут знать в лицо

Сенатор РФ Андрей Климов позитивно оценивает новый закон об иностранных агентах, потому что он существенно сокращает иноагентам возможность вести подрывную деятельность на территории РФ. Закон будет рассматриваться Государственной думой России во вторник, 8 декабря.

«В нашем законопроекте перекрываются все виды поддержки иностранных агентов. В частности, там написано, что помимо переводов денег, учитывается «иная материальная поддержка». Сюда, кстати, и криптовалюта попадает, потому что она оценивается в нашей стране как имущество. А также организационно техническая и правовая поддержка. То есть любая форма поддержки. Там никаких лазеек не остается», — завил Андрей Климов в эфире медиацентра «Патриот» на тему: «Иностранные агенты в России. Как вывести из тени зарубежных лоббистов?».

Кроме этого, пункт, касающийся финансовой помощи, будет включать как прямую помощь иноагенту, так и непрямую — через посредников.

«Это у них основная лазейка. У нас есть много фактов в комиссии по защите суверенитета РФ при Совфеде того, как денежный перевод осуществляется одному лицу, скажем, в Москву, а тот передает их своему соседу по лестничной клетке, который, собственно, выполняет функции иноагента. Так вот, по новому законопроекту они будут попадать в иноагенты и через посредников: неважно, знает посредник, зачем он это делает, или нет. На мой взгляд, это практически полное перекрытие для них всех возможностей», — считает сенатор.

По словам Андрей Климова, в законодательстве США уголовная ответственность возникает даже за неявное намерение сделать кого-то иноагентом.

«У нас же, как в цивилизованном правовом государстве, наш гражданин не ограничивается в праве даже быть избранным. Но люди должны знать, кого избирают. Вот в чем отличие нашего демократического законодательства от американского средневекового», — отметил он.

Если гражданин России, являясь иноагентом, решит баллотироваться в органы представительской власти РФ, в избирательном бюллетене будет стоять соответствующая пометка.

«Более того, если он сам не зарегистрирован как иноагент, будет указано, кто из иноагентов ему оказывает поддержку — физическое или юридическое лицо. Все будут знать иностранных агентов в лицо», — пояснил сенатор.

Напомним, Федеральное агентство новостей представило в Государственную думу свои предложения по совершенствованию российского законодательства в данной сфере.