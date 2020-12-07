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Иран продолжит поддерживать Сирию в вопросе борьбы с терроризмом

Иран продолжит поддерживать Сирию в вопросе борьбы с терроризмом

Тегеран, 7 декабря. Правительство Ирана продолжит оказывать всевозможную помощь Сирии в борьбе с терроризмом. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, слова которого приводит SANA.

Дипломат отметил, что поддержка будет оказываться до окончательного прекращения деятельности радикальных исламистов на территории арабской республики.

Кроме этого, Иран планирует усилить дипломатическую помочь официальным сирийским властям в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.

«Единственным возможным способом решить нынешний кризис в Сирии является диалог всех заинтересованных сторон», — отметил официальный представитель МИД Ирана.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад 6 декабря прибыл с официальным визитом в Тегеран, где обсудил стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке путем взаимодействия между странами региона.

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