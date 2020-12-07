Иран продолжит поддерживать Сирию в вопросе борьбы с терроризмом

Тегеран, 7 декабря. Правительство Ирана продолжит оказывать всевозможную помощь Сирии в борьбе с терроризмом. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, слова которого приводит SANA.

Khatibzadeh: Iran stands by Syria in its war against terrorismhttps://t.co/uMdBxDq5UG pic.twitter.com/HDqYWtLHwt — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) December 7, 2020

Дипломат отметил, что поддержка будет оказываться до окончательного прекращения деятельности радикальных исламистов на территории арабской республики.

Кроме этого, Иран планирует усилить дипломатическую помочь официальным сирийским властям в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.

«Единственным возможным способом решить нынешний кризис в Сирии является диалог всех заинтересованных сторон», — отметил официальный представитель МИД Ирана.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад 6 декабря прибыл с официальным визитом в Тегеран, где обсудил стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке путем взаимодействия между странами региона.