Психотерапевт объяснил, почему нельзя отменять новогодние праздники

Значительное сокращение количества новогодних праздничных выходных может сказаться негативно на психоэмоциональном состоянии людей. Об этом в беседе с ФАН поделился психотерапевт Алексей Казанцев.

Академик РАН, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко 7 декабря призвал Россию отказаться от длинных новогодних выходных. Он уверен, что затяжные праздники плохо влияют на экономику страны и негативно отражаются на здоровье граждан. По мнению Онищенко, в этом году долгое празднование усугубит и без того нелегкую ситуацию с пандемией коронавируса. Депутат опасается дополнительной нагрузки на систему здравоохранения и медиков, для которых первая декада января всегда была самым напряженным периодом. Врач-эпидемиолог подчеркнул, что вполне достаточно одного выходного дня — 31 декабря, когда «все равно никто не работает».

Известный психотерапевт Алексей Казанцев не поддержал предложение Геннадия Онищенко, заявив, что несколько дней выходных в Новый год для людей явно будут недостаточными.

Я абсолютно не поддерживаю Геннадия Онищенко. Отдых в пару дней на новогодних праздниках — это очень мало. Если человек злоупотребляет алкоголем, то он и за пару дней успеет напиться и уйти в запой, его даже не остановит выход на работу. Для непьющих несколько выходных будут недостаточными — у многих 31 декабря еще рабочий день. Эти каникулы — хорошая возможность отдохнуть и восстановить силы. У многих уже сейчас праздничное настроение: часть жителей страны установили елки и украсили свои квартиры, многие закупаются подарками, даже количество пациентов, поступающих в наркоклиники, уменьшилось. Люди начали больше внимания уделять своим близким и подаркам для них. Действительно, для людей это большой праздник», — сказал специалист.

Психотерапевт отметил, что сокращение каникул негативно скажется на психологическом состоянии человека, особенно в нынешний тревожный период на фоне пандемии COVID-19.

«Конечно, сокращение количества выходных может сказаться на эмоциональном состоянии людей. Сейчас и так очень высокий уровень тревоги в обществе в связи с пандемией, из-за сокращения рабочих мест, ухода на удаленку, задержек выплаты заработной платы и т. д. Если еще столь резко поменять каникулярное время, то это негативно скажется на общем психоэмоциональном состоянии российского общества. График праздничных дней у нас все-таки дается за год, и каждый россиянин примерно знает, в какие дни он будет отдыхать. Даже на коммерческих предприятиях человека не так просто заставить работать, потому что это будет нарушением трудового законодательства», — объяснил Казанцев.

Эксперт признался, хоть выходные гражданам страны и нужны, их можно немного подсократить. Психотерапевт заявил, что люди на новогодних праздниках должны отдыхать не более десяти дней.

«Количество выходных дней я, возможно, изменил бы. Я бы оставил от пяти до семи дней, но это для большей части. Кому-то десять дней достаточно. Две недели отдыха уже будут лишними, потому что часть населения страны воспринимает эти выходные именно как возможность каждый день пить. Заканчивается это очень плохо. Январь — алкогольный месяц, когда наркологические клиники обычно переполнены», — подытожил Казанцев.

Ранее психотерапевт Алексей Казанцев в интервью с ФАН объяснил, как коронавирус и всевозможные ограничения сказываются на настроении людей.