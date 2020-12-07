Депутаты Госдумы от Дагестана хотят направить 17 млн рублей на борьбу с COVID-19

Махачкала, 7 декабря. Власти Дагестана могут направить на борьбу с коронавирусной инфекцией около 17 миллионов рублей, которыми не воспользовались депутаты Госдумы от республики в текущем году, сообщили ФАН в региональном Минфине. Соответствующая инициатива была высказана ранее врио главы Дагестана Сергеем Меликовым.

На заседании республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19, которое состоялось в начале декабря, было поднят вопрос доставки до амбулаторных больных лекарственных средств для лечения коронавируса. Участники заседания отмечали нехватку транспортных средств для этих целей, после чего Меликов предложил направить неиспользованные депутатами бюджетные средства на оплату услуг служб такси для доставки врачей или лекарств.

«Сергей Меликов обозначил конкретное решение – оплатить транспортные расходы за счет резервных средств, которые не использованы депутатами Госдумы в полном объеме для поездок по Дагестану», – сообщала пресс-служба главы и правительства РД.

Там же ФАН уточнили, что речь идет о депутатах, представляющих в нижней палате российского парламента Республику Дагестан. Всего интересы региона в Госдуме выражают девять парламентариев: Заур Аскендеров, Магомед Гаджиев, Мурад Гаджиев, Юрий Левицкий, Абдулмажид Маграмов, Бувайса Сайтиев, Гаджимет Сафаралиев, Умахан Умаханов и Абдулгамид Эмиргамзаев.

В Минфине Дагестана ФАН сообщили, что непосредственное содержание депутатов Госдумы осуществляется за счет федерального бюджета, но в последующем соответствующие расходы возмещаются парламентом путем перечисления средств в субъект.

В ведомстве уточнили, что финансируемые расходы депутатов состоят из заработной платы и командировочных расходов их помощникам, начислений на оплату труда и услуг связи, транспортных услуг, расходов на содержание предоставляемых помещений, приобретение и содержание оборудования для помещения депутата и рабочего мест его помощников.

Всего на эти цели в бюджете республики на текущий год было заложено 35 миллионов рублей, 18 миллионов из которых израсходованы депутатами к началу декабря.

«В республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год 35 миллионов рублей предусмотрено на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в избирательных округах. По состоянию на 3 декабря 2020 года, профинансировано из республиканского бюджета, что соответствует потребности в средствах, и возмещено из федерального бюджета 18 138, 5 тысячи рублей», – сообщили агентству в Минфине РД.

В министерстве также отметили, что перенаправление остатка «депутатских денег» на обеспечение транспортом мероприятий по борьбе с коронавирусом не противоречит действующему законодательству. Более того, соответствующая мера способна повысить эффективность этой борьбы, считает глава ведомства Юнус Саадуев.

«Установление и исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации входит в перечень бюджетных полномочий субъекта. Органам государственной власти предоставлено право самостоятельно определять формы и направления расходования средств бюджетов. Данная мера по перераспределению высвободившихся средств вызвана необходимостью дополнительного финансирования здравоохранения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, призвана обеспечить своевременную и оперативную работу медицинского персонала с больными COVID-19, а также повысить безопасность и результативность их борьбы, и соответствует принципу эффективного использования бюджетных ассигнований», – заявил министр.

По информации, озвученной журналистам врио первого вице-премьера республики Анатолием Карибовым, в Дагестане насчитывается более тысячи больных COVID-19, проходящих лечение на дому. На обеспечение амбулаторных больных лекарствами регион получил из федерального бюджета 117 миллионов рублей, которые уже законтрактованы. Первые партии противовирусных препаратов уже поступили в 15 муниципалитетов республики, сообщал Карибов.

По его словам, для доставки лекарств из поликлиник непосредственно в дома больных в настоящее время используется более 170 автомобилей, еще 54 машины должны поступить до конца года.

Отметим, что помимо средств, предназначавшихся для депутатов, на борьбу с коронавирусом в Дагестане также направлены 5 миллионов рублей работников администрации главы республики.

«Руководством республики принято решение о перераспределении средств в сумме 5 миллионов рублей, предусмотренных администрации главы и правительства РД, для дальнейшего перечисления их министерству здравоохранения РД для оплаты услуг такси. Данные средства позволят оплатить около 30 тысяч вызовов такси», – сообщал ранее Карибов.

Позднее он заявлял, что имеющихся транспортных средств, а также автомобилей волонтерского корпуса будет достаточно для подвоза лекарств амбулаторным больным.