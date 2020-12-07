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«РУСАЛ» передал Гвинее две машины скорой помощи, оснащённые аппаратами ИВЛ

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«РУСАЛ» передал Гвинее две машины скорой помощи, оснащённые аппаратами ИВЛ

Машины специально оснащены для оказания неотложной медицинской помощи непосредственно во время транспортировки пациента до места его госпитализации. Оба автомобиля снабжены самым современным медицинским оборудованием российского производства, которое включает в себя аппарат искусственного дыхания, дефибриллятор и другие приборы, необходимые для экстренной реанимации. В комплекте поставки каждой машины также предусмотрены индивидуальные средства транспортировки пациентов, что имеет большое значение для страны с неразвитой инфраструктурой.

Предполагается, что один из автомобилей будет обслуживать пациентов Исследовательского центра эпидемиологии-микробиологии и медицинской помощи, построенного на средства компании «РУСАЛ» для лечения больных коронавирусом в префектуре Киндия. Вторая машина будет работать при Многофункциональном центре лечения инфекционных заболеваний, который был создан на базе больницы филиала компании «РУСАЛ», бокситово-глиноземного комплекса «Фригия».

«Прибытие двух новых машин скорой помощи является важным событием в сложной обстановке, вызванной распространением COVID-19 в Гвинее. В этой ситуации особенно полезно иметь на борту каждой машины систему искусственной вентиляции легких, которая во время пандемии может спасти много жизней. Передача этих специализированных транспортных средств в медицинские учреждения республики является для «РУСАЛ» очередной мерой по укреплению системы здравоохранения страны», – заявил Яков Ицков, директор «РУСАЛ» по глинозёмному бизнесу.

Это не первая помощь, которую компания «РУСАЛ» предоставляет Гвинейской Республике. 11 июня 2020 года силами специалистов компании был введён в эксплуатацию Многофункциональный медицинский центр для лечения инфекционных заболеваний. В июле этого же года «РУСАЛ» зафрахтовал транспортный самолет, на котором был доставлен груз медикаментов, медицинского оборудования и расходных материалов для лечения больных COVID-19 в Гвинее.

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