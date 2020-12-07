КНДР закупает партии запрещенного для нее оружия через свою агентуру в Вене

Вена, 7 декабря. Город Вена является опорным пунктом КНДР для шпионажа и контрабанды. Со ссылкой на высокопоставленного разведчика одной из европейских стран, Bloomberg утверждает, что в австрийской столице действует десяток северокорейских агентов, которые собирают информацию, контролируют деятельность дипломатов, способствуют отправке в Пхеньян тех, кого отозвали назад.

Через этот город руководство КНДР переправляет на свою территорию оружие, которое иначе не приобрести ввиду санкций, а также предметы роскоши для партийной верхушки. Кроме того, недавно были обнаружены предназначенные для северокорейского посольства контейнеры с медикаментами и алкоголем.

Ранее стало известно, что Северная Корея может столкнуться с масштабными трудностями наступившей зимой. С конца января 2020 года граница с Китаем была официально закрыта, в результате чего объемы торговли между странами резко упали до рекордно низкого уровня.

Экономические проблемы привели к тому, что даже капуста, являющаяся основной возделываемой культурой, оказалась в дефиците. Из-за низкой урожайности и ущерба, нанесенного тайфуном, цены на сельскохозяйственные продукты уже выросли примерно на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.

По данным источников внутри страны, власти запретили продажу дров в попытке остановить вырубку лесов с целью защиты от возможных наводнений и смягчения последующих разрушений. Проблема в том, что многие жители не смогут обогреть свои дома без древесного топлива, результаты чего могут быть фатальными.

По данным специального докладчика ООН по правам человека в Корейской Народно-Демократической Республике, более 40 процентов северокорейцев не были полноценно обеспечены продовольствием еще до пандемии. Учитывая это, трудно представить, как живут обычные люди в Северной Корее в эти дни.