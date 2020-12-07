Мария Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме

Несправедливо осужденная Мария Бутина провела в американской тюрьме как «иностранный агент без регистрации» 467 дней. Член Общественной палаты Российской Федерации рассказала о пытках в американской тюрьме и объяснила идею «Тюремного дневника» в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Я написала книгу «Тюремный дневник». Она вышла буквально десять дней назад, и первый тираж был распродан полностью за два дня. Сейчас это бестселлер. Я не утверждаю, что я гениальный писатель, книга описывает то, что произошло со мной в тюремных застенках, — вопросы жестокого обращения, применения ко мне пыток и допросов ФБР. Там рассказано о вынесении судебного приговора, в общем, все, что было скрыто от широкой публики специальным приказом судьи, которая запретила говорить мне и моим адвокатам что-либо в мою защиту. В прессе освещена треть всей истории. Когда российские консулы навещали меня и передавали информацию в нашу прессу, то многое не попало туда, потому что я не говорила обо всем, — переживала за моих родителей. Они могли не выдержать этого ужаса», — рассказала Мария Бутина.

Член Общественной палаты РФ рассказала о практике пыток в американских тюрьмах.

«США состоят в конвенции против пыток, но там пытки есть. Мне не давали спать, включали различные звуки, чтобы свести с ума. В тюрьмах США могут унижать человеческое достоинство — меня по пять раз в день раздевали и проводили досмотры. Меня держали в одиночной камере четыре месяца, хотя, по конвенции против пыток, содержание в одиночестве свыше 15 дней считается применением пытки. Это тяжелые моменты — когда тебя пытаются накормить психотропными таблетками. Это ненормально. Особенно для «града на холме» и «светочи демократии», — высказалась Мария Бутина.

По словам писательницы, «Тюремный дневник» — это история о жесткой правде.

«Я знаю точно, что на второй день после выхода «Тюремного дневника» он был отсканирован и переведен в США. Мне звонили журналисты и спрашивали о конкретных главах. Не знаю, разрешат ли издание моей книги в Соединенных Штатах, но я отправила заявку моему книжному агенту, который занимается переводами. Однако «Тюремный дневник» — достаточно жесткая книга, потому что правдивая. Не думаю, что в США будет приятно ее читать», — заявила политик.

По словам Марии Бутиной, в книге рассказана вся правда об условиях содержания американских заключенных в тюрьмах США. Однако кроме темных элементов, происходящих вокруг, «Тюремный дневник» прежде всего о надежде, «о том, как пройти через тяжелое испытание, о том, как выжить и не сдаться». Политик отметила, что ее мама каждый раз плачет, читая книгу. По мнению самой писательницы, «Тюремный дневник» не стоит читать на ночь, потому что книга «действительно очень жесткая».