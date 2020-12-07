Франц Клинцевич предрек исход конфликта между Турцией и Грецией

Греция проиграет в прямом военном конфликте с Турцией и получит поддержку Европы лишь на словах. Таким предположением поделился политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с ФАН.

По его мнению, в разворачивающемся конфликте между Грецией и Турцией Анкара не побоится начать открытые боевые действия.

«Конфликт будет развиваться. Эрдоган не уступит. Греция не справится, поскольку отстает в экономическом и военном потенциале. Европу уже давно раздражают амбиции Эрдогана, но он необходим. Сегодня он достаточно серьезно включился в сферу Северного Кавказа, Сирии. Соединенные Штаты эффективно используют его в этом противостоянии с Россией», — рассказал политик.

Он также предположил, что несмотря на то, что Афины в свое время поддержали санкционные инициативы Евросоюза в отношении России, в предстоящем конфликте наша страна поддержит Грецию с политической точки зрения.

«В этой ситуации Турция не права, исходя из международного права и здравого смысла», — подытожил Франц Клинцевич.

Ранее Анкара активизировала геологоразведочную деятельность в восточном Средиземноморье. Нефтегазовую разведку Турция ведет в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. В связи с этими событиями Афины объявили о намерении расширить в некоторых районах греческие территориальные воды с шести до 12 морских миль. После этого вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что действия Афин могут спровоцировать военный конфликт.