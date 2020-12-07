Куряне возмущены ценами «Губернского» катка

Курск, 7 декабря. В Курске 5 декабря в тестовом режиме заработал «Губернский каток» на Театральной площади. Корреспондент ФАН выяснил, что в первый же день работы катка соцсети взорвались многочисленными отзывами курян, возмущенных заоблачными ценами на вход и другие услуги площадки.

Согласно прайсу «Губернского катка», один час катания детям до семи лет и пенсионерам составляет 150 рублей, детям постарше 200 рублей, взрослым, в зависимости от времени посещения, от 250 до 300 рублей. Помимо высоких цен на вход, организаторы предлагают приобретать дополнительные услуги: прокат коньков (200 рублей), ассистент фигуриста (300 рублей) и средства защиты (наколенники, налокотники и шлемы — 150 рублей).

Власти города утверждали, что на ежедневные первые три утренних сеанса куряне смогут попасть бесплатно и доплачивать им придется только за защитное оборудование. По их словам, специальные бесплатные билеты можно получать в кассах «Губернского катка» перед началом сеансов.

Однако жители города были разочарованы, ведь на деле ситуация оказалась немного иначе. Куряне продолжают негодовать от таких сюрпризов единственного работающего катка в ограничительных условиях из-за пандемии коронавируса.

«А сколько стоит вчетвером посмотреть просто?» — пишет один из подписчиков «Курского Бомонда».

«Покататься час втроем с ребенком будет стоить 1350 рублей!» — возмущается другой.

«Цены космос. В Москве дешевле!» — подхватывает третий.

Традиционно в празднование новогодних праздников входят различные массовые мероприятия, концерты, корпоративы и другие развлечения. Однако в связи с пандемией ограничительные меры в регионе сохранятся на протяжении всех новогодних каникул.

Ранее ФАН сообщал, что Роспотребнадзор порекомендовал россиянам провести новогодние выходные дома, не выезжая за границу и не посещая развлекательные мероприятия из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире.