Невролог объяснил причины раннего инсульта у сестры Ольги Бузовой

Сестра поющей ведущей Ольги Бузовой недавно перенесла инсульт. 32-летней модели Анне Бузовой сумели быстро оказать необходимую помощь, поэтому все обошлось, дальнейших ухудшений нет. Сама она считает, что причиной недуга послужили ее «переживания по пустякам». Однако, что действительно могло вызвать инфаркт головного мозга, рассказал ФАН доцент кафедры неврологии и нейрохирургии, невролог Рустем Гайфутдинов.

Инсульт, происходящий до 45 лет, в неврологии считается «молодым». Его причины в раннем возрасте значительно отличаются от инсульта пожилых людей. Есть несколько форм данного нарушения, у каждого свои причины.

«Во-первых, послужить инсульту может диссекция — расслоение сонных, позвоночных или мозговых артерий при травмах, различных манипуляциях в области шеи, даже резких поворотах головы. Из-за этого могут происходить надрывы внутренней стенки сосуда», — объясняет врач.

Невролог отмечает, что к повреждению стенки сосуда может привести инфекция, кашель или интенсивное чихание. При этом внутренний слой артерии разрывается, часть крови проникает внутрь стенки сосуда, формируя гематому, которая может перекрыть его просвет. Кроме того, невролог уделяет особое внимание еще одной проблеме — образованию тромбов.

«Инсульт может произойти из-за различных пороков сердца, которые располагают к возникновению тромбов. Часто это происходит при варикозной болезни, что вызывает тромбофилию — состояние, которое способствует развитию тромбов», — говорит Гайфутдинов.

Рустем Гайфутдинов добавил, что у людей, которые страдают врожденными или приобретенными пороками сердца, высок риск образования тромбов. Также этому могут способствовать прочие воспалительные процессы.

На сегодняшний день Анна Бузова проходит курс реабилитации, а недавно женщина рассказала о последствиях перенесенного острого нарушения.