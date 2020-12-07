Правительство Турции призвали запретить междугородние поездки из-за COVID-19

Анкара, 7 декабря. Турецкие эксперты призывают правительство ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Издание Hurriyet сообщает, что Министерство здравоохранения республики согласовало ряд мер для снижения заболеваемости COVID-19 в стране. В частности, соблюдение комендантского часа и ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ). Однако этих действий оказалось недостаточно для сдерживания пандемии.

Врач, профессор Мустафа Наси Ильхан из Совета по социальным наукам при Минздраве заявил о необходимости ограничить междугородние поездки.

«Карантинные меры в виде комендантского часа снизили на 25 процентов число случаев ежедневной заболеваемости коронавирусом в Стамбуле, но он прогрессирует в других провинциях», — напомнил эксперт.

Он добавил, что путешествия по стране должны быть запрещены, за исключением чрезвычайных ситуаций. Это поможет сдержать распространение COVID-19.

Напомним, что в Турции ежедневно заражаются коронавирусной инфекцией более 30 тысяч жителей и гостей республики. Число смертей в сутки достигает отметки почти в 200 человек. Россиян неоднократно призывали отказаться от поездок на средиземноморские курорты.