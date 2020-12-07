Томичи раскритиковали губернатора за выходной 31 декабря для чиновников

Томск, 7 декабря. Жители Томской области в социальных сетях раскритиковали решение губернатора о предоставлении госслужащим и бюджетникам выходного дня 31 декабря.

В целях организации эффективной работы госслужащих было принято решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Этот день чиновники должны отработать в субботу 26 декабря. В областной администрации пояснили, что данное распоряжение носит обязательный характер для всех чиновников и бюджетников, а для остальных жителей области решать судьбу выходного дня должен работодатель.

«А для людей? Лично я не гордый, я бы в один из дней каникул на работу вышел, но 31 провел в кругу семьи, а не на работе», – высказал свою позицию житель Томска в социальной сети.

«Уж не говорили бы ничего, тихонько пошли на выходной и все, чего людей раздражать и без этих новостей дурдом творится!», — возмутился другой томич.

«А они в этом году работали?», — задался вопросом горожанин.

«Чиновники прям уработались», — написал пользователь.

«Выходной?! Что в городе творится? Их надо без выходных заставить работать!», — негодует местный житель.

«Какой же ты губернатор, если не можешь подписать распоряжение на весь город, а не только для своих», — заявил житель области.

Выходной день 31 декабря для всех жителей в этом году уже объявили Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.