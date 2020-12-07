Вассерман рассказал, почему обещания экономического рая на Украине оказались мифом

Украинские власти, призывая в 1991 году жителей страны проголосовать за независимость от СССР, совершили серьезную ошибку, которая сказалась на экономических показателях современного государства. Такого мнения придерживается известный российский политический консультант Анатолий Вассерман. В беседе с журналистами издания «Украина.ру» он подробно объяснил, почему обещания украинских политиков о лучшей жизни без СССР так и не сбылись.

Анатолий Вассерман напомнил, что политики, призывавшие украинцев проголосовать за независимость страны от СССР, использовали специальные пропагандистские материалы. Речь идет о листовках, в которых демонстрировались экономические показатели украинской ССР и других регионов страны.

Однако, по словам политического эксперта, обещания экономического рая на Украине оказались мифом, поскольку подобные агитационные документы были основаны на недостоверных финансовых данных, которые не имели ничего общего с реальной ситуацией в регионе.

Украинские власти, сопоставляя экономические показатели СССР и украинской ССР, совершили большую ошибку, поскольку не учли одного важного момента – все украинское хозяйство пользовалось спросом лишь благодаря финансовым связям внутри страны. Украина, получив долгожданную независимость, начала испытывать серьезные экономические проблемы, которые разрослись до гигантских масштабов.

«Хозяйство Украины было востребовано в первую очередь благодаря связям внутри СССР. И стоило Украине отделиться — ее разорение стало неизбежно», – резюмировал эксперт.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал о польской политической ловушке, в которую угодил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о некой национальной стратегии Киева, навязанной украинским политикам Варшавой.