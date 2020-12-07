Собачьи клещи «переквалифицируются» в человеческих из-за изменения климата

Собачьи клещи могут предпочесть человеческую кровь при повышении температуры воздуха до 38°C и выше. Данное заявление прозвучало на ежегодной встрече Американского общества тропической медицины и гигиены (American Society of Tropical Medicine and Hygiene). Исследователи предполагают, что потепление климата грозит распространением болезней, переносимых этими членистоногими. Подробнее об этом рассказывает «XX2 Век».

В ходе эксперимента личинки и взрослые насекомые помещались в пластиковую трубку, имея при этом возможность произвольно перемещаться по ней либо в сторону собаки, либо – человека. При комнатной температуре клещи, как и ожидалось, направились к четвероногому. Однако при повышении температуры предпочтения насекомых менялись.

«Возможно, что их химические рецепторы на теле активируются по-разному при высоких температурах, но это до сих пор неясно», — сообщает Лора Бэккус из исследовательской группы.

Ранее врач высшей категории Юрий Ярошенко привел правильный алгоритм действий при укусе клеща. Специалист подчеркивает, что насекомого нужно удалить как можно скорее, поскольку патогенные микроорганизмы почти сразу проникают в тело вместе со слюной.

Сперва следует обработать зону укуса спиртом либо антисептиком. Затем на клеща надевается сделанная из тонкой нитки удавка.

«И вращательными движениями по часовой стрелке, немного подтягивая, аккуратно вынимаем», — рассказал врач.

Необходимо убедиться, что нитка надета как можно ниже — на хоботок, которым клещ впивается в тело. После успешного извлечения насекомого место укуса следует обработать. Затем кровососущее членистоногое нужно доставить в лабораторию.