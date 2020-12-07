Новейший российский зенитный ракетный комплекс С-500, который в скором времени поступит на дежурство в части ПВО, является уникальным вооружением, способным уничтожать вражеские объекты в воздухе и ближнем космосе. Об этом заявил известный военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. В интервью порталу BaltNews он подробно рассказал о военном потенциале этой установки, а также объяснил, почему она не имеет аналогов в мире.

Ранее американский военно-политический журнал The National Interest опубликовал статью о новом российском ЗРК С-500 «Прометей». Обозреватели издания обратили внимание на возможности и боевые характеристики этой системы. Согласно данным, полученным во время тестовых пусков, ракета С-500 способна поражать воздушные цели на расстоянии около 500 километров, что значительно превосходит радиус применения других систем.

Кроме того, обозреватели TNI напомнили, что речь идет о боевом комплексе, способном одновременно обнаруживать и уничтожать сразу до 10 различных воздушных целей, находящихся на разном удалении. Такая боевая эффективность С-500 достигается за счет применения нескольких радаров.

Российский военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя статью TNI, напомнил, что С-500 является уникальным комплексом, не имеющим аналогов в мире. Речь идет о вооружении, которое удивляет своими возможностями и характеристиками.

Военный эксперт объяснил преимущество российских С-500 над всеми другими системами ПВО, заметив, что разработка отечественных инженеров способна уничтожать не только воздушные, но и космические объекты.

«Была мечта объединить ближайший космос и заменить системой, которая бы могла полностью обеспечить прикрытие от космоса до самых низколетящих целей, ракет, беспилотников и так далее. Вот такая комплексная система успешно разрабатывалась на протяжении нескольких лет. В С-500 было вложено много труда», – резюмировал Кошкин.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, каким образом Россия может ответить на стрельбы американских систем залпового огня HIMARS в Румынии.