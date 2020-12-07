Политолог рассказал, как иноагенты разрушают государства

Санкт-Петербург, 7 декабря. В ноябре на рассмотрение Госдумы были внесены первые три документа из пакета мер по предотвращению вмешательства во внутренние дела России из-за рубежа. О том, как иностранные агенты разрушают государство и влияют на будущее страны, рассказал политолог Марат Гогуадзе в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«К сожалению, России уже известен термин «иностранного агента». Ярким представителем данного термина и предателем нашей Родины является Михаил Горбачев. Надеюсь, что он все-таки доживет до момента, когда его будут судить за то, что он развалил наш великий СССР. Он допустил предательство Родины на посту генсека», — высказался Марат Гогуадзе.

Политолог также объяснил, можно ли применить закон об иностранных агентах к Михаилу Горбачеву.

«Я считаю, что Горбачев должен войти в историю как иностранный агент, а применить к нему нужно статью о государственной измене. Именно его поклонение США и желание угодить Западу привели к тому, что наша великая страна была раздроблена и разграблена капиталистами», — заявил эксперт.

В ходе пресс-конференции Марат Гогуадзе прокомментировал деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Возьмем Пашиняна, который называл наше СМИ иностранным агентом и запрещал его в Армении. Он пытался разрушить многовековую дружбу между народами России и Армении. Это конкретная работа иностранного агента на Госдеп. Действия Пашиняна привели к практически полной потере Нагорного Карабаха», — отметил специалист.

Политолог также обосновал деятельность экс-кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской и глав Украины.

«Тихановская находится за границей и пытается призвать соотечественников бойкотировать работу на предприятиях — то есть призывает граждан Белоруссии рушить экономику своей страны. Но это недопустимо. Здравые оппозиционеры никогда не будут разрушать экономику своей страны.

А господин Порошенко с господином Зеленским — явные иностранные агенты, которые были посланы Соросом для того, чтобы разрушить Украину. Они потеряли Донбасс. Сейчас на территории Украины вывозят лес и землю, лоббируют закон о повсеместной продаже земли. То есть делают все, чтобы разворовать Украину», — рассказал политолог.

По мнению Марата Гогуадзе, главы СНГ продают братские республики, а вместе с тем общую историю. Эксперт подчеркнул, что подобные действия недопустимы. Политолог надеется, что все «временные марионетки Госдепа канут в небытие».