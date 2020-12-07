Турок напал на россиянку с ребенком в курортной Анталье

Анталья, 7 декабря. Бывший муж попытался убить супругу на курорте в Турции, но ее спасло мобильное приложение.

По данным издания News-Turk, инцидент произошел в районе Муратпаша. Гражданка Российской Федерации приехалав гости к свекрови, чтобы та приютила семилетнюю внучку. Она запланировала ремонт дома и на время выполнения строительных работ отвезла дочь к бабушке. Экс-супруг узнал, что 37-летняя женщина приехала к его матери и решил совершить на бывшую возлюбленную и мать собственного ребенка нападение.

Спустя некоторое время мужчина появился в родительском доме в Анталье с пистолетом. Мать не захотела пускать буйного сына. В ответ он начал выламывать дверь и сыпать угрозами. Он кричал, что убьет бывшую супругу и дочь. В конце концов злоумышленник проник в квартиру и попытался выстрелить в женщину и ребенка, но пуля отрикошетила ему в ногу.

В интервью журналистам местного СМИ россиянка рассказала, что избежать гибели ей помогла мобильная программа KADES, которая разработана для предотвращения домашнего насилия. Благодаря нажатию на одну кнопку она извещает жандармерию о случившемся, и автоматически определяет местонахождение жертвы.

«Полиция приехала в течение трех минут, а раньше приходилось тратить 15-20: рассказывать о произошедшем, говорить адрес. Это приложение действительно спасло нам с дочерью жизнь», — объяснила она.

Также на место происшествия прибыли медицинская и спасательная бригады. Специалисты обезвредили нападавшего мужчину с помощью газовой гранаты и госпитализировали его с огнестрельным ранением ноги.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиянка по имени Вера Ч. пострадала от рук собственного мужа, который избил ее в Анкаре.