Россияне опустошают банки и находят альтернативы депозитам

За год, по данным Росстата, жители России вынесли из банков 15 миллиардов долларов. Главная причина — низкие ставки, которые не покрывают даже инфляцию, соответственно, не приносят дохода. Клиенты уносят накопленное. С начала года — свыше триллиона рублей.

Пик изъятий денег из банков пришелся на март. При первой волне коронавируса — минус пять миллиардов долларов. А дальше — больше. Уже в октябре и ноябре банковская система лишилась 1,7 миллиарда долларов. В тройке лидеров по бегству валютных вкладчиков — ВТБ, «Сбер» и Газпромбанк. А вообще в списке 11 крупнейших кредитных организаций.

По словам экспертов, важный фактор сокращения депозитов — снижение ключевой ставки ЦБ, которая тянет за собой все остальное. Доходность по валютным вкладам в банках из топ-30 — менее процента. И это одна из самых популярных причин изъятия денег, заявил ФАН российский политический деятель, ученый-экономист Павел Медведев.

«Снижение ставки — это просто фоном в подсознании присутствует тогда, когда люди принимают решение забрать деньги из банков и выйти на фондовый рынок», — сказал эксперт.

Фондовый рынок россияне стали рассматривать как современную альтернативу депозитам. Специалисты фиксируют приток непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги. Согласно «народному портфелю» MOEX, самые популярные — компании США, фонды на золото и долларовые активы. Часть инвесторов сейчас играет на разнице курсов валют и волатильности рубля. Риск большой и часто совсем неоправданный, пояснил Медведев:

«Фондовый рынок — это своего рода вечный двигатель, который может работать только в случае роста ВВП. А ВВП растет только за счет разработок и внедрения передовых технологий. Это показывает опыт развивающихся стран. Когда будет рост ВВП в России, тогда и можно говорить об эффективности работы фондового рынка. А пока это очень спорный инструмент для зарабатывания денег».

А вот финансовый рынок эксперты, напротив, оценивают как очень перспективный. Вложения в акции и облигации только в третьем квартале 2020 года выросли на 45%. Сейчас, по словам руководителя направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никиты Масленникова, в обороте этого рынка находится 4,7 трлн рублей. А будет еще больше.

«Прогноз такой, что в случае, если все будет идти, как идет, то через два примерно года произойдет удвоение числа граждан, которые будут вкладывать в финансовые инструменты. Сейчас их порядка семи миллионов. Соответственно, увеличится и сумма оборота средств на финансовом рынке. Она составит порядка 10 триллионов рублей», — считает Масленников.

Львиную долю средств россияне также вкладывают в рынок недвижимости. Покупка жилья, в том числе с помощью льготной ипотеки, — одна из самых популярных мер увеличить доходы. Сумма ипотечных кредитов в этом году выросла почти вдвое. По данным ВЦИОМ, 66% россиян считают приобретение недвижимости более выгодным инструментом, чем банковский вклад. Приобретенные по льготным ставкам квартиры собственники сдают в аренду, что позволяет им получать стабильный доход, пояснил ФАН Масленников:

«Средняя ставка по аренде от таких квартир, она примерно на один процентный пункт выше сегодня, чем доход от депозитов».

Наконец, надежный и проверенный временем инструмент — старый добрый матрас. По оценкам экспертов, россияне держат дома около пяти триллионов рублей. Однако никаких дивидендов такой способ, конечно, не приносит.