Бывшая профессиональная спортсменка убила своего мужа, не прожив в браке и года

Бывший профессиональный боксер, 34-летняя Вивиан Обенауф является главным подозреваемым в убийстве своего мужа, тело которого было найдено в их квартире в Швейцарии. Полиция сообщила о множестве травм, возникших вследствие ударов тупым предметом. Об этом сообщает New York Post.

Женщина, за свою карьеру участвовавшая в трех боях за титул Чемпиона мира, вышла замуж 25 января 2020 года и открыла тренажерный зал в швейцарском городе Интерлакен. Там же она и осталась вместе со своим супругом, владельцем ресторана.

Ранее Обенауф уже арестовывалась за избиение мужчины, который якобы попытался прикоснуться к ней в ходе празднования юбилея спортсменки в Лондоне.

В конце ноября правоохранители американского города Чикаго отчитались о 9 убийствах, совершенных в День благодарения. Также сообщается как минимум о 37 людях, получивших в этот день огнестрельные ранения. На минувшей неделе в городе была достигнута отметка в 700 убийств за год – впервые в этом десятилетии.

В начале же декабря вышедший на пенсию французский хирург Жоэль Ле Скуарнек был приговорен к 15 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над своими несовершеннолетними пациентами, что оказалось первой частью крупнейшего в истории страны дела о педофилии.

В прошлом уважаемый врач и отец троих сыновей изнасиловал или осуществил действия сексуального характера в отношении 312 детей в центральных и западных больницах Франции в период с 1986 по 2005 годы. Самой младшей жертве было всего четыре года.

В ходе обыска прокуроры обнаружили в доме Ле Скуарнека архивы, содержащие свыше 300 тысяч непристойных изображений несовершеннолетних, в том числе фотографии двух его племянниц.