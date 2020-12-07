Володин заявил о важности суверенитета Киргизии для России

Москва, 7 декабря. Для России важно, чтобы Киргизия была сильным и суверенным государством, партнером. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН из нижней палаты.

«Будущее — в интеграции. Нужно смотреть, с какими странами интеграция более приоритетна в силу разных факторов», — сказал он на встрече с и. о. президента Киргизии Талантом Мамытовым.

Спикер Госдумы заметил, что в определенных странах, говоря об интеграции, политики сразу смотрят в сторону Соединенных Штатов Америки, а когда становится тяжело, обращаются к России.

По мнению политика, нужно развивать отношения между государствами на уровне профильных комитетов национальных парламентов. Володин дал поручение главе думского комитета по делам СНГ Леониду Калашникову координировать проработку соответствующих вопросов.

Спикер нижней палаты Федерального собрания также напомнил, что Россия и Киргизия являются стратегическими партнерами. Поэтому, по его словам, важно подставить плечо в решении обозначенных вопросов. Он также призвал Киргизию внимательно отнестись к работе над новой конституцией этой страны.

«Вы должны сделать все, чтобы защитить своих граждан и страну. Для России важно, чтобы Киргизия была сильным и суверенным государством, партнером», — сказал Вячеслав Володин.

По результатам общероссийского голосования были внесены поправки в Основной Закон, все они направлены на сохранение суверенитета и роста благосостояния граждан России, добавил парламентарий.