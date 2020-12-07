Вассерман рассказал, как Польша хочет использовать Украину

Поддерживая политические и экономические отношения с Киевом, Варшава фактически использует Украину в своих корыстных целях. К такому выводу пришел известный российский политический аналитик, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман. В интервью информационному изданию «Украина.ру» он объяснил, какой стратегии придерживаются польские власти относительно Украины и ее жителей, а также рассказал, почему Польша не планирует в ближайшем будущем осуществить захват украинских территорий.

Вассерман в первую очередь обратил внимание на геополитическую ситуацию, которая складывается в восточной части Европы. Такие страны, как Венгрия, Польша и Россия, уже давно могли бы разработать совместный стратегический план по разделу Украины на несколько отдельных частей. Однако подобный сценарий распада пока не рассматривается, поскольку эти государства попросту не хотят тратить на Киев свои время и деньги.

Кроме того, Польша, вероятнее всего, выступит против подобной стратегии, поскольку уже использует Украину в своих целях. Варшава на протяжении долгого времени получает дешевую, но образованную и квалифицированную украинскую рабочую силу.

Жители Украины готовы самостоятельно приезжать в страну на заработки. Польше же выгодна такая ситуация, поскольку она фактически устанавливает свои условия при приеме украинцев на работу, что положительно влияет на экономические показатели страны.

«Причем эта рабочая сила настолько нищая, что готова делать в Польше что угодно и на каких угодно условиях. Естественно, расставаться с таким выгодным источником рабочей силы поляки не хотят», — резюмировал публицист.

Ранее Анатолий Вассерман объяснил, почему Россия не сможет воспользоваться планом журналиста Владимира Соловьева и купить Одессу. Он обратил внимание, что в сделку, вероятнее всего, вмешаются США.