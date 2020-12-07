Английский футболист снес флаг ЛГБТ, вызвав ненависть у сообщества

Английский нападающий Джеймс Варди из «Лестера» в ходе матча 11-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» с силой снес флажок с цветами ЛГБТ, развевающийся на уголке поля. Футболист получил желтую карточку и ненависть людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Reddit».

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"The FA will reassess the situation if Jamie Vardy had some malicious intent against the corner flags. If he is found guilty he would be banned from the corner areas for at least 3 matches" pic.twitter.com/4tBVkGicHx — Sky Sports Football ???? (@LCFC_Ellis) December 6, 2020

Ранее ФАН рассказывал, что член правящей венгерской партии и депутат Европарламента Йозеф Сайер, известный своей борьбой за традиционные семейные ценности, был обнаружен на нелегальной гей-вечеринке в Брюсселе, после чего подал в отставку.

Йозеф и, как минимум, еще один европейский дипломат были обнаружены в одном из баров в ходе полицейского рейда. В помещении находились 25 частично или полностью обнаженных мужчин, что является нарушением введенного запрета на собрания. 59-летний Сайер попытался скрыться, сбежав через окно по водосточной трубе, но ему это не удалось.

В руки правоохранителей депутат попал, будучи окровавленным, так как поранился в ходе попытки бегства. При обыске у него обнаружилось экстази.

Некоторое время назад правительство Венгерской Республики внесло предложение о поправке к Конституции, закрепляющей брак как союз между мужчиной и женщиной, а также допускающей усыновление детей только супружескими парами.

В предлагаемом нововведении указано, что «Венгрия защищает институт брака как союза, созданного добровольными обязательствами между мужчиной и женщиной, а также семью как основу выживания нации». Кроме того, изменения предусматривают защиту права детей на идентичность, согласно их биологическому полу и на воспитание в соответствии с христианской системой ценностей.