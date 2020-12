Английский футболист снес флаг ЛГБТ, вызвав ненависть у сообщества

Английский нападающий Джеймс Варди из «Лестера» в ходе матча 11-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» с силой снес флажок с цветами ЛГБТ, развевающийся на уголке поля. Футболист получил желтую карточку и ненависть людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Reddit».

"The FA will reassess the situation if Jamie Vardy had some malicious intent against the corner flags. If he is found guilty he would be banned from the corner areas for at least 3 matches" pic.twitter.com/4tBVkGicHx