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Английский футболист снес флаг ЛГБТ, вызвав ненависть у сообщества

Английский футболист снес флаг ЛГБТ, вызвав ненависть у сообщества

Английский нападающий Джеймс Варди из «Лестера» в ходе матча 11-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» с силой снес флажок с цветами ЛГБТ, развевающийся на уголке поля. Футболист получил желтую карточку и ненависть людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Reddit».

Ранее ФАН рассказывал, что член правящей венгерской партии и депутат Европарламента Йозеф Сайер, известный своей борьбой за традиционные семейные ценности, был обнаружен на нелегальной гей-вечеринке в Брюсселе, после чего подал в отставку.

Йозеф и, как минимум, еще один европейский дипломат были обнаружены в одном из баров в ходе полицейского рейда. В помещении находились 25 частично или полностью обнаженных мужчин, что является нарушением введенного запрета на собрания. 59-летний Сайер попытался скрыться, сбежав через окно по водосточной трубе, но ему это не удалось.

В руки правоохранителей депутат попал, будучи окровавленным, так как поранился в ходе попытки бегства. При обыске у него обнаружилось экстази.

Некоторое время назад правительство Венгерской Республики внесло предложение о поправке к Конституции, закрепляющей брак как союз между мужчиной и женщиной, а также допускающей усыновление детей только супружескими парами.

В предлагаемом нововведении указано, что «Венгрия защищает институт брака как союза, созданного добровольными обязательствами между мужчиной и женщиной, а также семью как основу выживания нации». Кроме того, изменения предусматривают защиту права детей на идентичность, согласно их биологическому полу и на воспитание в соответствии с христианской системой ценностей.

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