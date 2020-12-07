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Малькевич: Зарубежное финансирование НКО и СМИ подрывает Россию изнутри

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Малькевич: зарубежное финансирование подрывает Россию изнутри

Иностранные спонсоры российских компаний подрывают страну изнутри. С их помощью Запад финансирует оппозиционную деятельность в РФ. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Комитет защиты национальных интересов менее чем за шесть месяцев 2020-го выявил более 7 млрд рублей зарубежного финансирования российских НКО. Малькевич уточнил, что существует около 30 фактов «поддержки» российских организаций (в том числе и СМИ) со стороны иностранных правительств, посольств и других предприятий.

В качестве примера журналист указал на USAID (Агентство США по международному развитию), выделившее в этом году 1,3 млрд рублей на гранты на «продвижение реформ в России».

«Именно на эти деньги работают сегодня многие иноагенты в России. Отдельная строка — финансирование СМИ-иноагентов; здесь напрямую задействован Госдеп США. Но если бы только он один…» — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Малькевич: зарубежное финансирование подрывает Россию изнутри

Согласно закону, СМИ-иноагенты — юридические лица, зарегистрированные за рубежом, а также иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы и финансируемые из иностранных источников. Малькевич привел яркие примеры беззакония на этой почве.

«В ноябре я уже рассказывал, что в Республике Коми структуры местного «правозащитника» Павла Андреева получили грант Еврокомиссии на сумму в 553 тыс. евро! Заявленная цель — «популяризация прав человека и защита меньшинств через работу правозащитников и блогеров». Но это был только один «камень» (или верхушка айсберга). Ибо совсем недавно моим коллегам удалось почитать договоры между структурами Андреева и IREX («Американским советом по международным исследованиям и обменам») за последние пять лет (с 2016 года). Очень много любопытного оказалось», — написал журналист.

Глава ФЗНЦ пояснил, что гранты ЕК распределялись между ООО «Новые региональные медиа» и ООО «Редакция семь на семь», учредителем которых был российский агент Андреев. Под каждый грант был предусмотрен новый банк обслуживания.

«Северный народный», Сбер, Альфабанк, Промсвязьбанк, — перечислил Малькевич. — Конспирация, видимо. Ну, и чтобы не привлекать внимание налоговой и Росфинмониторинга огромным объемом иностранного финансирования».

Малькевич сделал вывод, что деньги на мероприятия оппозиции как в Москве, так и в других регионах России, судя по описаниям в грантовых соглашениях, проходят через предприятия Андреева.

Малькевич: зарубежное финансирование подрывает Россию изнутри

«По идее, Роскомнадзор должен был давно провести проверку. Потому что российским законодательством категорически запрещено иностранное финансирование, которое ставит под контроль (прямой или косвенный) российское СМИ, в данном случае — СМИ «7x7 — Горизонтальная Россия», которое представлено в 30 регионах России», — сказал журналист.

Эксперт указал: количество заказных публикаций, созданных с помощью иностранного финансирования, демонстрирует, что «7x7 — Горизонтальная Россия» уже давно находится под стопроцентным контролем IREX-Europe и как минимум уже является СМИ-иноагентом. Малькевич подчеркнул, что все договоры заключались в 2016 году, но до сих пор никто не придал этим фактам должного значения.

«И что? И ничего. 2020 год заканчивается. Договоры, напомню, заключались начиная с 2016 года. Евроденежки исправно Андрееву поступали и поступают. По сути — за работу по подрыву нашей страны изнутри», — написал Малькевич.

Малькевич: зарубежное финансирование подрывает Россию изнутри

Ранее Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ уходить с иностранных интернет-площадок. Государственный орган власти рассказал, что на иностранных площадках контент могут заблокировать в любой момент, и порекомендовал как минимум создавать копии на отечественных носителях.

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