Малькевич: Зарубежное финансирование НКО и СМИ подрывает Россию изнутри

Иностранные спонсоры российских компаний подрывают страну изнутри. С их помощью Запад финансирует оппозиционную деятельность в РФ. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Комитет защиты национальных интересов менее чем за шесть месяцев 2020-го выявил более 7 млрд рублей зарубежного финансирования российских НКО. Малькевич уточнил, что существует около 30 фактов «поддержки» российских организаций (в том числе и СМИ) со стороны иностранных правительств, посольств и других предприятий.

В качестве примера журналист указал на USAID (Агентство США по международному развитию), выделившее в этом году 1,3 млрд рублей на гранты на «продвижение реформ в России».

«Именно на эти деньги работают сегодня многие иноагенты в России. Отдельная строка — финансирование СМИ-иноагентов; здесь напрямую задействован Госдеп США. Но если бы только он один…» — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Согласно закону, СМИ-иноагенты — юридические лица, зарегистрированные за рубежом, а также иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы и финансируемые из иностранных источников. Малькевич привел яркие примеры беззакония на этой почве.

«В ноябре я уже рассказывал, что в Республике Коми структуры местного «правозащитника» Павла Андреева получили грант Еврокомиссии на сумму в 553 тыс. евро! Заявленная цель — «популяризация прав человека и защита меньшинств через работу правозащитников и блогеров». Но это был только один «камень» (или верхушка айсберга). Ибо совсем недавно моим коллегам удалось почитать договоры между структурами Андреева и IREX («Американским советом по международным исследованиям и обменам») за последние пять лет (с 2016 года). Очень много любопытного оказалось», — написал журналист.

Глава ФЗНЦ пояснил, что гранты ЕК распределялись между ООО «Новые региональные медиа» и ООО «Редакция семь на семь», учредителем которых был российский агент Андреев. Под каждый грант был предусмотрен новый банк обслуживания.

«Северный народный», Сбер, Альфабанк, Промсвязьбанк, — перечислил Малькевич. — Конспирация, видимо. Ну, и чтобы не привлекать внимание налоговой и Росфинмониторинга огромным объемом иностранного финансирования».

Малькевич сделал вывод, что деньги на мероприятия оппозиции как в Москве, так и в других регионах России, судя по описаниям в грантовых соглашениях, проходят через предприятия Андреева.

«По идее, Роскомнадзор должен был давно провести проверку. Потому что российским законодательством категорически запрещено иностранное финансирование, которое ставит под контроль (прямой или косвенный) российское СМИ, в данном случае — СМИ «7x7 — Горизонтальная Россия», которое представлено в 30 регионах России», — сказал журналист.

Эксперт указал: количество заказных публикаций, созданных с помощью иностранного финансирования, демонстрирует, что «7x7 — Горизонтальная Россия» уже давно находится под стопроцентным контролем IREX-Europe и как минимум уже является СМИ-иноагентом. Малькевич подчеркнул, что все договоры заключались в 2016 году, но до сих пор никто не придал этим фактам должного значения.

«И что? И ничего. 2020 год заканчивается. Договоры, напомню, заключались начиная с 2016 года. Евроденежки исправно Андрееву поступали и поступают. По сути — за работу по подрыву нашей страны изнутри», — написал Малькевич.

Ранее Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ уходить с иностранных интернет-площадок. Государственный орган власти рассказал, что на иностранных площадках контент могут заблокировать в любой момент, и порекомендовал как минимум создавать копии на отечественных носителях.