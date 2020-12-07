Биологов Томска шокировала концентрация пластика в речных рыбах

Томск, 7 декабря. Томские биологи первые в России провели масштабные исследования пресноводных рыб на предмет загрязнения микропластиком, чтобы в дальнейшем разработать нормативы для очистных сооружений. Об этом в разговоре с ФАН рассказала заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк.

В рамках исследования по изучению загрязненности Оби и ее притоков микропластиком, ученые отобрали партию рыб, выловленную из Томи в черте города. Оказалось, что в каждой особи присутствует сотня микрочастиц пластика, размер которых достигает до двух миллиметров. Концентрация частиц пластика в томской рыбе гораздо выше, чем у особей, плавающих в пресноводной Амазонке. Несколько лет назад мировые ученые забили тревогу, когда проводили исследования рыб, обитающих в водах Амазонии.

«Мы все знаем, что живем в техногенной среде и это плата за технический прогресс и комфортную жизнь. Результаты наших исследований — научная база для разработки нормативов и будущих регуляторных мер применительно к менеджменту пластиковых отходов и эффективности городских очистных сооружений», — рассказала ФАН Юлия Франк.

Юлия Франк отметила, что очистные сооружения недостаточно эффективно справляются с очисткой бытовых стоков.

«В бытовых стоках много микропластика — микрогранулы косметики и волокна от стирки синтетической одежды», — подчеркнула Юлия Франк.

Работы по исследованию водного микропластика являются важными для всего научного сообщества, ведь пластик впитывает все, что находится в воде, в том числе токсичные вещества, пестициды и тяжелые металлы.