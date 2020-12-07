Кладбище оказалось самым безопасным местом от COVID-19 в турецком Адане

Адан, 7 декабря. Один из крупнейших городов Турции оказался в «красной зоне» из-за неконтролируемого распространения COVID-19.

Издание Yurt сообщило, что Министерство здравоохранения республики запустило мобильное приложение «Жизнь проходит дома» (оригинальное название Hayat Eve Sığar — прим. ФАН). Принцип его работы заключается в том, чтобы оповестить жителей и гостей страны об опасных местах, где существует высокий риск заражения коронавирусной инфекцией.

Житель Адана Эмин Б. решил протестировать разработку и заметил, что его город практически весь оказался в «красной зоне».

Примечательно, что единственным безопасным местом оказалось кладбище. Опираясь на результаты этого приложения и карантинных мер, введенных правительством, можно прийти к выводу, что выходить на улицу в Турции опасно для жизни. Прогулка закончится либо больничной койкой, либо отделением жандармерии, где гражданину или туристу выпишут штраф за нарушение комендантского часа или отсутствие средств индивидуальной защиты.

Напомним, что двое россиянок заплатили 60 тысяч рублей за променад без масок в Стамбуле. Правоохранители задержали путешественниц на самой популярной пешеходной улице Истикляль.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Роспотребнадзор призвал туристов отказаться от поездок на курорты республики. Почти 90 процентов граждан РФ, которые провели там отпуск, заболели COVID-19.