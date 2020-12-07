Полиция ООН привлекла общественных деятелей ЦАР к обеспечению безопасности на выборах

Совещания проходили в здании городского управления 7-го района Банги с 4 по 5 декабря 2020 года под эгидой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (МИНУСКА). Перед участниками стояли следующие задачи: выявить наиболее вероятные причины возникновения конфликтов во время выборов, определить эффективные способы их пресечения и необходимые меры профилактики.

Сотрудники международной организации и представители UNPOL объяснили общественным деятелям республики важность мирного проведения выборов, а также достигли договорённостей о том, что, начиная со следующей недели, они будут самостоятельно вести просветительскую и агитационную работу в местах своего проживания и внутри организаций, которые представляют. Сотрудники UNPOL рассказали, какие силы и средства задействуют, как непосредственно в день выборов, так и в процессе подготовки к голосованию.

Предполагается, что участники встречи начнут вести работу с населением начиная с 7 декабря 2020 года. Уже известно, что аналогичные семинары состоятся в других районах столицы Центральноафриканской Республики, а также в городах Бимбо и Бегуа.

В ходе встречи была достигнута договорённость с городскими властями, которая позволит активистам присутствовавших организаций выступать на политических митингах и других массовых мероприятиях. Планируется, что разъяснительная работа будет вестись и среди прихожан церквей и мечетей. Более того, с понедельника начнётся распространение печатных материалов с информацией, разъясняющей важность предотвращения насилия в ходе предстоящего голосования во всех публичных местах столицы ЦАР и других крупных городах республики.

Через три недели в Центральноафриканской Республике пройдут выборы президента и депутатов законодательного собрания, которые должны стать завершающим этапом процесса по восстановлению мира в стране, начало которому было положено ещё в августе 2018 года, когда в столице Судана был подписан Хартумский мирный договор.