Фанаты потребовали отставки руководства ФК «Ротор» после разгромного поражения

Волгоград, 8 декабря. После очередного неудачного матча волгоградского «Ротора» на выезде в Краснодаре в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги болельщики негодуют уже второй день. Фанаты обвиняют руководство футбольного клуба в бедах своей команды.

5 декабря волгоградский «Ротор» проиграл ФК «Краснодар» с крупным счетом – 0:5. Такой разгром болельщики приняли настолько близко к сердцу, что потребовали отставки как главного тренера Александра Хацкевича, так и президента клуба Андрея Рекечинского.

В клубе попытались оправдаться. Там посчитали, что «Краснодар» – первый ФК, который «заслуженно побеждает «Ротор» в сезоне РПЛ». Не преминули упомянуть якобы судейскую помощь противнику, которая выразилась в удалении с поля волгоградского игрока и двум пенальти в сторону ворот «Ротора».

Такие пояснения болельщиков не успокоили. В соцсетях отдельные горячие головы даже предложили досрочно завершить выступление, чтобы избежать дальнейшего позора.

«Будем писать петиции и орать в комментах, что надо сниматься с чемпионата», — заявляет на странице команды в «ВКонтакте» Алексей Чернов.

«Давно пора объявить бойкот. Прошлый год первая тройка и смены тренеров, тут 16 место и он (Хацкевич – Прим. ФАН) у руля», – отмечает Олег Рохлов.

Здесь нужно сказать, что за прошлый футбольный сезон руководство «Ротора» успело три раза поменять тренеров. Сначала Павла Могилевского сменил Игорь Меньщиков. Затем его место занял Александр Хацкевич, бывший тренер киевского «Динамо».

Болельщиков можно понять. В нынешнем сезоне на счету «Ротора» всего одна победа и уже 11 проигрышей. Первые призывы к отставке руководства начались после очередного поражения 18 октября в домашнем матче на стадионе «Волгоград Арена». Тогда волгоградцы всухую проиграли ФК «Тамбов» – 0:2. Последний счет, как в известной песне «Аргентина – Ямайка», показался еще более обидным.

«ОБНУЛЕНИЕ!! Руководство-В ОТСТАВКУ!! Тренер-в ОТСТАВКУ!! ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ВОЛГОГРАДОМ!!!» – пишет волгоградец Игорь Пчелинцев.

«Хацкевич и Рекечинский вон из клуба», – призывает Виктория Селиванова.

После поражения от «Тамбова» волгоградский тренер говорил, что «может предъявлять претензии только к себе». Интересно, что после более крупного проигрыша он выглядел более спокойным.

««Краснодар» показал, что умеет и любит играть с мячом», — сделал вывод Александр Хацкевич на конференции после матча с «Краснодаром».

Ссылки на неукомплектованность команды и коронавирус среди футболистов фанаты считают несостоятельными. Претензии высказываются по поводу засилья иностранных легионеров, которых более десятка в команде, и несыгранность. Мол, им все равно, какой город представлять, а аренда стоит недешево.

Еще перед выступлением в премьер-лиге было известно, что «Ротору» 300 миллионов рублей (бюджет клуба в ФНЛ) уже будет недостаточно, денег понадобится в два раза больше. Один матч на стадионе «Волгоград Арена» обходится клубу примерно в 2,5 млн рублей. Оправданны ли траты при таком неудачном выступлении в РПЛ, сомневаются волгоградцы.