Посол Сирийской оппозиции в Катаре скончался от коронавируса в Турции

Стамбул, 7 декабря. Посол Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) в Катаре Низар аль-Хираки скончался от коронавируса в Турции. Об этом пишет издание BirGün.

Представитель так называемой сирийской оппозиции находился на лечении в одной из больниц Стамбула, где и заболел коронавирусом. Врачи не смогли улучшить его самочувствие и через несколько недель после обнаружения COVID-19 он скончался.

Ситуация с коронавирусом в Турции остается напряженной. Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в начале декабря отмечал, что в нескольких регионах число больных увеличилось на 100% по сравнению с показателями ноября. Кроме того, в Турции несколько недель фиксируется более 30 тысяч заболевших каждые сутки. Общее число зараженных достигло почти 830 тысяч человек.

Низар аль-Хираки с 2013 года находился на посту посла Сирийской оппозиции в Дохе. Сама НКОРС была создана 11 ноября 2012 года за счет средств Катара, Саудовской Аравии и Турции. В организацию вошли многие вооруженные группировки, сражавшиеся с 2011 года против официальных властей Сирии. Среди них были и радикальные исламистские формирования, позже признанные террористическими.