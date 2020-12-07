Дети-сироты остались без жилья в Липецкой области

Липецк, 7 декабря. В отношении главы Долгоруковского района Липецкой области возбудили уголовное дело. Как стало известно ФАН, поводом стали жалобы детей-сирот на плохое качество предоставляемых им для проживания квартир.

По версии следствия, чтобы выделить детям-сиротам положенные по закону квадратные метры, чиновник использовал заброшенное одноэтажное здание в деревне Екатериновка. По документам все выглядело так, будто администрация приобрела три квартиры для ребят из детского дома и помещение для хозяйственных нужд сельчан.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления», — рассказала Федеральному агентству новостей старший помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Силовики выяснили, что в 2015 году чиновник дал указание отремонтировать одноэтажное заброшенное здание кабинетного типа. Там он планировал поселить сирот, которые достигли совершеннолетия. Однако они так и не смогли вселиться в помещение, так как оно не было приспособлено для нормального проживания. Сиротам пришлось практически пять лет ютиться у родственников.

«Чиновник этот вообще стыд потерял, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он заставлял сирот приватизировать данное помещение со всеми недостатками. Они не соглашались. В ответ на это он говорил, что ребята могут вообще без ничего остаться».

Следователи также установили, что стоимость выделяемой недвижимости была сильно завышена. Потери бюджета от незаконной сделки составили 1,7 млн рублей.

В отношении чиновника следователи избрали меру пресечения «Подписка о невыезде и надлежащем поведении». Его на время проведения расследования отстранили от занимаемой должности. Мужчина не признает своей вины и утверждает, что все его действия были совершены согласно существующему законодательству.