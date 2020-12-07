Красная угроза: Китай стал новым идеологическим противником США

Текущие отношения США и Китая с каждым годом все больше напоминают противостояние Соединенных Штатов и СССР в годы Холодной войны. Глава американской национальной разведки Джон Рэтклифф объявил КНР главной угрозой всему демократическому миру. В ответ последовало заявление представителя МИД Китая Хуа Чуньин о том, что Вашингтон раздувает китайскую угрозу, вбрасывая «винегрет» из ложных высказываний и пустословных обвинений. Об этом сообщает «Русь Православная».

«КНР на сегодняшний день представляет опаснейшую угрозу Америке, опаснейшую угрозу демократии и свободе по всему миру со времен Второй мировой войны», — заявил Рэтклифф в статье, опубликованной The Wall Street Journal.

Глава Центра военно-политических исследований РАН Владимир Батюк отмечает, что противостояние Вашингтона и Пекина вызвано идеологическим антагонизмом. Подобная ситуация опасна бескомпромиссностью конфликта, и отношения между двумя сторонами неминуемо будут идти к новой Холодной войне.

Заведующий сектором экономики и политики Китая РАН Сергей Луконин пояснил, что проблема лежит также и в финансовой плоскости. КНР является единственной страной в мире, способной бросить единовременно и экономический, и военный вызовы Соединенным Штатам. Именно поэтому Вашингтон воспринимает Пекин как своего главного врага, и оправдывает эту борьбу защитой «демократических ценностей».

По заявлениям Рэтклиффа, Китай работает над созданием «биологически усовершенствованных солдат», а правительство этой страны в своих властных амбициях не остановится ни перед какими моральными границами.