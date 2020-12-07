В Дагестане на коронавирус протестирована почти треть населения

Махачкала, 7 декабря. В Дагестане на наличие коронавирусной инфекции протестировано более 900 тысяч человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Число обследованных приблизилось к трети от трехмиллионного населения республики.

По информации оперштаба, на сегодняшний день выявлено более 19 тысяч инфицированных, зарегистрировано свыше тысячи летальных исходов. Суточный прирост больных составил 120 человек, еще шесть человек умерли за последние 24 часа.

«На 7 декабря: 19815 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+120 человек за сутки), 17641 (+69 человек за сутки) выздоровел, 1010 (+6 человек за сутки) человек умерли с подтвержденным положительным результатом заболевания коронавирусом, 909664 проведено исследований (тестов) в республике, 3426 человек в настоящее время находятся на изоляции», – говорится в сообщении штаба.

По словам врио первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова, в республике проводится около 6,4 тысячи тестов на коронавирус в день.

«По тестированию мы наращиваем работу. Сейчас порядка 6 400 тестов делается в день. Для сравнения, весной было ежедневно 2 500 тестов», – сказал заместитель председателя правительства.

Карибов отметил, что обследования на наличие коронавируса в регионе проводят десять организаций, в числе которых, три госпиталя, построенных в середине года силами Минобороны России в городах Каспийск и Дербент, а также в селе Батаюрт Хасавюртовского района.

«Это специализированные помещения со всем необходимым оборудованием и возможностью тестирования там же, на месте. Эти клиники вошли в те десять учреждений, где проводится тестирование», – рассказал вице-премьер.

Помимо этого, обследование на коронавирус проводится Центром молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Две соответствующие лаборатории находятся в Махачкале, еще одна в Хасавюрте.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора не смогли дать оперативный комментарий относительно результатов и динамики тестирования в указанных лабораториях. Однако ранее представители ведомства сообщали о росте число проводимых исследований.

Также в тестировании задействовано около 20 лабораторий, принадлежащих частным медицинским организациям. Все они допущены к проведению соответствующих анализов Роспотребнадзором. Забор биологического материала производится в 14 лабораториях в Махачкале, в двух в Дербенте, а также в Каспийске и Буйнакске.