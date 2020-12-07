Пушистая, ароматная и обязательно наряженная ель — главное украшение новогоднего интерьера. Без нее праздник невозможен! А потому каждый год все мы задаемся вопросом, как красиво и стильно украсить новогоднюю елку? И желательно использовать при этом имеющуюся в доме праздничную атрибутику…

Рассказываем, в каких цветах наряжать елку в 2021 году, как украсить живое и искусственное деревце, чем декорировать большую и маленькую ель.

Цветовая гамма года Быка

Будущий год пройдет под знаком благородного и спокойного животного. Править бал будет Белый Металлический Бык, что позволяет надеяться на отсутствие глобальных потрясений. А чтобы задобрить хозяина года и обратить его внимание на ваш дом, в интерьере и декоре новогодней красавицы стоит использовать его любимые тона.

А потому, вопрос, какими цветами украшать елку в 2021 году, стоит решать в пользу спокойных и неброских оттенков. Актуален белый, он же соответствует преобладающему сегодня минималистичному тренду в оформлении новогодних интерьеров. При выборе украшений стоит отдавать предпочтение серым тонам — от графитового до пепельного, серебряному металлику, голубому тону и любым металлизированным оттенкам.

Если нравятся более «живые» тона, хозяин года не будет против всех оттенков коричневого — от светлого до насыщенного, а также поддержит зеленый и даже черный. Кстати, черные вкрапления на новогодних деревцах — еще один тренд нынешнего года. Если использовать их аккуратно, «дозированно», ель будет выглядеть торжественно и стильно, а вовсе не мрачно.

Как украсить елку в год Быка 2021 — общие рекомендации

Дизайнеры советуют обратить внимание на несколько моментов при выборе декора.

Подготовьте основание. Идеально, если пластиковая или металлическая «тренога» будет надежно спрятана. Для этого используйте пушистый ковер, лучше — белый, в котором подставка просто «утонет». Или пожертвуйте палас в пользу новогодних праздников: сделайте в его центральной части отверстие и установите елочку так, чтобы некрасивая подставка оказалась под ковриком. Размер его выбирают по высоте деревца: чем оно крупнее, тем больше должен быть диаметр ковра. Используйте корзину. Минималистичный скандинавский дизайн в оформлении новогоднего пространства в моде. Дизайнеры рекомендуют установить деревце в объемную корзину белого цвета или из натуральных прутьев. Это придаст композиции особый шарм и замаскирует основание. Продумайте интерьер комнаты. Прежде чем решать, как украсить елку, оцените, в какой обстановке она будет находиться. Обилие мишуры вокруг и излишне украшенное деревце перегрузят пространство. А потому определите главный акцент. Вы можете богато декорировать гирляндами стену, напротив которой будет располагаться деревце. При этом украсить елку своими руками по минимуму, буквально парой-тройкой игрушек. Или наоборот: если помещение украшено скудно, деревце можно сделать более нарядным.

Если в доме несколько елочек, только одна должна быть «королевой бала». Самое большое дерево ставят в помещении, где планируется праздник. А маленькую елку можно расположить в детской, прихожей, кухне и украсить ее минимальным набором из гирлянды и нескольких игрушек.

Идеи, как украсить елку к Новому году

Вот 10 беспроигрышных решений, которые будут модными в этом году.

Без украшений вовсе. Или с одной ниткой гирлянды. В моде — экологичность, натуральность и минимализм во всем, а значит и новогодние украшенные елки могут выглядеть не как обычно. Просто хвоя, пушистые и ароматные «лапы» станут актуальным украшением новогоднего пространства.

Минимум аксессуаров. Это может быть одна или пара гирлянд, несколько игрушек — светящихся шаров или звезд. Модный в нынешнем году вариант — декорирование свечами. Настоящие свечи закрепляют на крупных еловых лапах, а искусственную елочку украшают гирляндами в виде свечей.

Море огней. Еще один вариант минимализма, который выглядит эффектно и ярко. Новогоднюю красавицу окутывают несколькими гирляндами, пуская их сверху вниз. Используют только золотистый цвет. Елка, украшенная золотом, будет сиять и выглядеть сказочно. Обилие мерцающих огней на деревце — модный прием, позаимствованный дизайнерами из новогодних традиций Ирландии и Англии.

Шведский минимализм. Этот прием соответствует сразу двум трендам — минималистичности декора и цветовой гамме наступающего года. В качестве украшения выбирают игрушки простых геометрических форм в белой и серой гамме. Ни мишуры, ни гирлянд. Часть игрушек можно расположить у подножия елочки (помните, что поставить деревце нужно на белый ковер?).

Натуральная эстетика. Этот способ, как украсить искусственную или живую елку, сделает ваш интерьер особенно уютным. Вместо привычных игрушек выбирайте еловые и сосновые шишки, грецкие орехи, палочки корицы, гроздья рябины. Можно высушить в духовке нарезанные колечками цитрусовые и расположить это украшение по еловым ветвям. Получится лаконично и оригинально. А еще — ароматно: елочка будет благоухать, как насыщенный специями глинтвейн.

Бумажный декор. Позвольте детям проявить фантазию и самим решить, как украсить елку игрушками, лентами и гирляндами. Пусть малыши сделают украшения из бумаги: шарики, ангелочков, гармошки и гирлянды из разноцветных колечек. Такой декор выглядит мило и по-семейному.

Нежные тона. Елочки в нынешнем году ставят раньше, чем обычно: непростой уходящий 2020-й принес много тревог, а потому уже в начале декабря многим хочется праздника. Чтобы новогодняя красавица не перегружала интерьер и не наскучила до Рождества, в ее декоре стоит использовать больше светлых и нежных украшений. Искусственный иней на иголках, нежно розовые бумажные или атласные ленты, белая мишура, будто пушистый снег, — так нежно украшенная розовая елка будет радовать в течение многих недель.

Монохром. Игрушки в одном цвете (белые, серебристые или золотистые) сделают композицию законченной, независимо от их форм и размеров. Кроме традиционных шаров, используйте цветы, звезды, шишки, оригинальные фигурки. Завершите монохромную композицию бусами или гирляндами в тон.

Сердечки. Вырежьте из бумаги много-много сердечек, приделайте каждому ниточку и повесьте на деревце. Не используйте много цветов, пусть их будет всего два — белый и красный. Такой декор прекрасно подходит для дома молодой пары.

Зеленая красавица. Хозяин будущего года любит зеленый цвет, а потому украсить елочку в тон будет неплохой идеей. Попробуйте, но выбирайте игрушки разных оттенков зеленого. Используйте светлые и темные шары и шишки, яркие атласные ленты, снежинки. Чем больше украшений в тон вы используете, тем более пышной будет выглядеть елочка.