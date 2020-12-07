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Экс-министр туризма Турции скончался от COVID-19 в столичной больнице

Экс-министр туризма Турции скончался от COVID-19 в столичной больнице

Анкара, 7 декабря. Бывший министр туризма Турции Ирфан Гюрпынар скончался от коронавируса в возрасте 77 лет, сообщает издание Hurriyet.

Экс-политик после заражения COVID-19 проходил лечение в столичной больнице. Но пожилой мужчина не смог победить болезнь и умер сегодня утром.

Соболезнование родным Гюрпынара высказал действующий мэр города Кыркларели Мехмет Сиям Кесимоглу.

«Мы потеряли ценного человека, нашего бывшего депутата и министра, у которого я имел честь служить советником», — написал градоначальник в официальном Twitter-аккаунте.

Ирфан Гюрпынар возглавлял министерство туризма с 1995 по 1996 год. Также он входил в парламент Кыркларели от Республиканской народной партии.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в Турции коронавирусом заражается более 30 тысяч человек за сутки. Ранее Роспотребнадзор подтвердил, что 90 процентов россиян, которые провели отпуск на средиземноморских курортах, заболели COVID-19. Эксперты призвали граждан РФ отказаться от поездок в страну, где зафиксирована эпидемиологическая катастрофа.

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