Экс-министр туризма Турции скончался от COVID-19 в столичной больнице

Анкара, 7 декабря. Бывший министр туризма Турции Ирфан Гюрпынар скончался от коронавируса в возрасте 77 лет, сообщает издание Hurriyet.

Экс-политик после заражения COVID-19 проходил лечение в столичной больнице. Но пожилой мужчина не смог победить болезнь и умер сегодня утром.

Соболезнование родным Гюрпынара высказал действующий мэр города Кыркларели Мехмет Сиям Кесимоглу.

«Мы потеряли ценного человека, нашего бывшего депутата и министра, у которого я имел честь служить советником», — написал градоначальник в официальном Twitter-аккаунте.

Kırklareli’mizin büyük bir değeri, danışmanı olarak görev yapmaktan onur duyduğum Eski Milletvekilimiz ve Turizm Bakanımız, çok iyiliklerini gördüğüm sevgili ağabeyim İrfan Gürpınar’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Kırklarelimize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/m8fKJv975M — Mehmet Siyam Kesimoğlu (@mehmetkesimoglu) December 7, 2020

Ирфан Гюрпынар возглавлял министерство туризма с 1995 по 1996 год. Также он входил в парламент Кыркларели от Республиканской народной партии.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в Турции коронавирусом заражается более 30 тысяч человек за сутки. Ранее Роспотребнадзор подтвердил, что 90 процентов россиян, которые провели отпуск на средиземноморских курортах, заболели COVID-19. Эксперты призвали граждан РФ отказаться от поездок в страну, где зафиксирована эпидемиологическая катастрофа.