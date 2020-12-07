Эхо войны: 13 тысяч жителей Франкфурта были эвакуированы из-за найденной авиабомбы

Франкфурт, 7 декабря. Тринадцать тысяч человек были срочно эвакуированы из района Галлус города Франкфурт 6 декабря. Причиной стало обнаружение 500-килограммовой авиабомбы, сброшенной на город во время Второй Мировой Войны. Об этом сообщает One News.

Опасное «наследие войны» было найдено утром воскресенья в ходе строительных работ. Взрывотехникам понадобилось около двух часов для обезвреживания бомбы.

К вечеру было возобновлено движение транспорта, а жителям позволили вернуться домой. 700 человек, которым некуда было идти после объявления эвакуации, были расположены в конференц-центре Франкфурта.

Ранее ФАН сообщал, что на днях в Берлине прошли антивоенные протесты. От 350 до 500 активистов торговых и общественных организаций выстроились цепью от здания парламента до канцелярии Ангелы Меркель. Участники акции требовали от властей прекратить увеличение военных расходов Германии по требованию США и НАТО, а также вывести американское ядерное оружие с территории страны.

По данным ресурса Dziennik Polityczny, в ходе международного военного учения Tumak-2020 произошла драка между военнослужащими 15-й механизированной бригады ВС Польши и их коллегами из контингента ВС США, входящего в состав батальонной тактической группы НАТО.

Драка началась после того, как группа пьяных американских солдат начала оскорблять поляков, называя их «польскими свиньями», и выражать недовольство их уровнем боевой подготовки. В результате инцидента несколько солдат получили серьезные травмы головы. Комиссия Министерства национальной обороны проводит официальное расследование.