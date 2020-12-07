Психолог рассказал, как сохранить работоспособность ребенка на дистанционном обучении

Дистанционное обучение несет за собой кучу проблем, к которым не были готовы ни учителя, ни родители, ни сами ученики. Психологически, конечно, больше всего не были готовы родители. Теперь им приходится контролировать, вовремя ли ребенок приступил к занятиям, отправил ли домашнее задание, дошло ли оно до учителя. В Интернете мамы школьников делятся историями о том, как нелегко проходит у детей адаптация к дистанционном занятиям.

Из-за того, что ребенку пришлось проводить больше времени дома, происходит снижение работоспособности и самоконтроля, а отсутствие живого общения с одноклассниками наводит на детей тоску.

ФАН поговорил с детским нейропсихологом Натальей Наумовой и узнал, как ребенку сохранить продуктивность во время дистанционного обучения. Психолог дала пару советов родителям, как следить за полноценным учебным процессом, когда те находятся на работе.

«Необходимо выстроить график, чтобы ребенок распланировал свой день: успевал погулять, отдохнуть, сделать уроки и поприсутствовать на занятии. У школьников идет урок 20 минут, потом столько же дают на то, чтобы отдохнули глаза. Многие школьники нарушают это правило. Они играют в компьютерные игры или смотрят видео. Соответственно, в свободное время у них глазки не отдыхают», — объяснила Наталья.

Небольшая зарядка

Психолог пояснила, что родителям необходимо провести разъяснительную беседу — объяснить о важности соблюдения здоровья глаз. Поскольку идет перевозбуждение и переутомление, в итоге ухудшается психическое состояние. Из-за того, что дети очень много времени находятся в статическом положении, у них минимум движений и много внимания на компьютер.

«Было бы идеально, если бы дети могли в период этого времени сделать какую-нибудь небольшую зарядку. Необходимо, чтобы у детей было движение. Раньше у них был урок, а потом перемена, на которой они двигались, общались и передвигались. Чем больше будет физической активности, тем выше нейроактивность. Они смогут плодотворнее работать», — резюмировала психолог.

Эксперт уверена, что физические упражнения способствуют концентрации внимания у ребенка. А за счет того, что они дома практически не двигаются, они становятся невнимательными, мотивация падает,и обучение начинает казаться скучным.

Дети не могут учиться дистанционно

Наталья уверена, что дистанционное обучение эффективно только для лиц, достигших 18 лет.

«Когда у человека созрели лобные структуры, они могут контролировать себя и свои желания. Делать не то, что хочется, а то, что нужно. Когда формирование произошло, тогда люди могут обучаться в любом формате, и у них есть желание учиться», — рассказала Наталья.

С детьми ситуация сложнее, поскольку, она рассеяны и невнимательны. В плане эффективного обучения им необходимо наблюдение родителя или учителя.

«Дети не могут учиться дистанционно, потому что им важно, чтобы их контролировали, одергивали и призывали к порядку», — объяснила психолог.

Нейропсихолог привела в пример ситуацию, на которую часто жалуются родители и педагоги.

Несознательные ребята, скучавшие на занятиях, сейчас включают урок на компьютере и продолжают спать. А когда речь заходит о контрольной, они говорят, что у них не работает компьютер или же пропал интернет. Вот так легко ученики избегают обучения.

Поэтому родителям и учителям следует контролировать обучение ребенка, пока у них не сформируется лобная структура, позволяющая окрепнуть нервной системе.

Выстраивать дома доверительные отношения

Из-за того, что родители постоянно на работе, им не удается наблюдать за тем, систематически ли их ребенок посещает дистанционные уроки. Наталья считает, что до ребенка нужно донести тот факт, что обучение необходимо не родителям, а именно ему самому.