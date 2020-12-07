Турецкий Airbus A400-M приземлился на авиабазе Аль-Ватыя

Триполи, 7 декабря. Турецкий самолет прибыл на захваченную боевиками Правительства национального согласия (ПНС) авиабазу в Ливии.

Издание Almarsad подтвердило, что грузовой Airbus A400-M вылетел из аэропорта Мерзифон для последующей посадки на объекте Аль-Ватыя.

عاجل > هبوط طائرة شحن عسكري تركية ( طراز A400 ) في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة ميرزفون شمال #تركيا . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/b7t7gnUD3I — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 7, 2020

На борту воздушного судна предположительно находится оружие и боеприпасы. На данный момент самолет Военно-воздушных сил Турции уже приземлился в пункте назначения.

В последнее время Анкара на ежедневной основе нарушает эмбарго ООН, поставляя боевую технику, а также иностранных наемников на территорию, подконтрольную триполитанским «властям». Таким образом республика укрепляет бандформирования ПНС для последующей эскалации кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что египетские военнослужащие подтвердили доставку нескольких F-16 на авиабазу Аль-Ватыя. Впоследствии их могут использовать для атаки позиций Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге страны.