Российские лингвисты предложили свои варианты слова года — 2020

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary объявил главным словом 2020 года «локдаун» — режим изоляции, введенный в странах мира в связи с пандемией коронавируса. Словарь Мерриама-Вебстера словом 2020 года назвал «пандемию». Какие слова лидируют в России, приличные и не очень, — читайте в материале ФАН.

Лингвистических лидеров года выбирают на основании статистического анализа слов, которые чаще всего ищут в онлайн-словаре и которые демонстрируют значительное увеличение интернет-трафика по сравнению с прошлыми годами.

Российские лингвисты из Государственного института русского языка имени Пушкина назвали главным словом 2020 года в России наш аналог «локдауна» — «самоизоляцию».

Ведущие филологи России предложили свои варианты слов года во время всероссийской онлайн-конференции, посвященной актуализации, расширению и обновлению словарей, грамматик и справочников из списка изданий, в которых устанавливаются нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ.

В личный список российских ученых, авторов учебников и словарей, педагогов попали слова «дистанцирование», «удаленка», «дистант», «цифровизация». Так, доктор филологических наук, замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева предложила в фавориты года название интернет-платформы Zoom в российским варианте написания — «зум».

«Это стало нашей новой реальностью», — считает Марина Приемышева.

По ее словам, в Институте лингвистических исследований РАН явными лидерами в списке слов года стали «ковид» и «коронавирус», у каждого из которых за время распространения нового вируса по планете появилось до 150 наименований в словообразовательных гнездах.

Термин «пандемия» объявили своими словами 2020 года член совета по русскому языку при президенте РФ и правительственной комиссии по русскому языку Константин Деревянко, его коллега по правкомиссии и директор Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук и профессор кафедры русского языка СПбГУ Сергей Кузнецов.

«Мое слово года — непечатное, но оно присутствует у всех русскоязычных людей в сознании», — пошутил автор программы и учебников по русскому языку для начальной школы Станислав Иванов, но после согласился отдать личное первое место «ковиду».

Добавим, что в Государственном институте русского языка имени Пушкина в финал также вышли слова, которые активно использовались в российском медиапространстве в 2020 году: «голосование», «конституция», «поправки».

Войдут ли в новые словари слова «ковид» и «самоизоляция», решат филологи. Напомним, в России в этом году создана и утверждена новая правительственная комиссия по русскому языку. Она должна сформировать требования к словарям и отобрать современные сборники, содержащие нормы русского литературного языка, провести экспертизу правил орфографии и пунктуации.