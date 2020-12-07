Жители Анкары заплатят четыре миллиона лир за нарушение мер безопасности по COVID-19

Анкара, 7 декабря. Администрация турецкой провинции оштрафовала 1668 граждан за нарушение комендантского часа, введенного в связи с повторной вспышкой коронавирусной инфекции.

Издание Hurriyet сообщило, что в период с 1 по 6 декабря 2020 года в Анкаре более полутора тысяч человек не соблюдали карантинные мероприятия. Они свободно перемещались по улице с девяти часов вечера до пяти утра.

Напомним, что власти республики запретили людям выходить из дома в этот период времени. В официальном заявлении ведомства говорится, что нарушители выплатили штраф в размере четырех миллионов лир (более 38 миллионов рублей — прим. ФАН).

Турция стала третьей страной в мире по суточному приросту зараженных COVID-19. Количество случаев в Анталье и Хатае за последнюю неделю увеличилось на сто процентов. Правительство пытается ужесточить ограничительные меры, но это лишь приводит к новым трагедиям, а не к снижению заболеваемости.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время комендантского часа турок убил соседа в Измире. А журналисту в Бурсе сломали нос за то, что он снял на камеру прогуливающегося по улице нарушителя.