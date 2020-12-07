Украине не помогут американские Javelin и турецкие БПЛА в случае нападения на Донбасс

Если Украина рискнет использовать американские Javelin и турецкие БПЛА против мирного населения Донбасса, Киеву придется иметь дело с Россией. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Надежда на оружие

Украинские власти рассчитывают, что Соединенные Штаты продолжат поставки вооружения на Украину в случае вступления в должность президента Джо Байдена. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее группа сенаторов, которая представляла Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Киеву на военную помощь, включая предоставление летального оружия.

«Сейчас эти двери (поставка оружия. — Прим. ФАН) уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров, война (гражданская война на территории Донбасса. — Прим. ФАН) не вспыхнула с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации», — заявил Кулеба.

Ничего личного, только бизнес

Как отметил Дмитрий Родионов, администрация Дональда Трампа руководствовалась принципом «ничего личного, только бизнес», открыв Киеву оружейную лавку, которую Барак Обама открыть не решался. И это было совершенно логично. Нелогичным было скорее поведение Обамы. Вероятнее всего, он опасался негативной реакции европейцев. Трампу на нее было совершенно плевать.

«Байден, с одной стороны, провозгласил курс на восстановление отношений с ЕС, а продолжение продажи оружия в страну, находящуюся у его границ, в которой идет гражданская война, едва ли обрадует европейцев и не будет способствовать конструктивному диалогу с Вашингтоном. С другой стороны, все подобные вопросы в США решаются не столько исходя из соображений политиков, пусть и президентов, сколько под влиянием различных финансово-промышленных групп, которые могут воздействовать на политиков», — пояснил Дмитрий Родионов.

По его словам, оружейное лобби в США сильно. При Трампе оно получило особое влияние. Им плевать на Украину, Россию, Донбасс и Европу. Для них это деньги, так просто отказываться от них ради призрачного укрепления влияния США в Европе никто не будет.

«Ящик Пандоры открыт, и закрыть его будет трудно. Не думаю, что Байден сразу попытается прикрыть лавочку, тем более что есть сомнения, что он вообще будет что-то решать. Другой вопрос, что поставки американского оружия ничего, по сути, не решают. Принято считать, что европейцы выступают против, опасаясь попадания этого оружия на европейский же черный рынок, а в России — потому что это может привести к эскалации конфликта в Донбассе. Но эскалация в Донбассе, если в США этого захотят, произойдет в независимости от наличия там американского оружия», — добавил Дмитрий Родионов.

По его мнению, ни «джавелины», ни «байрактары» войну выиграть не могут сами по себе. Тем более что столкнуться им в итоге придется с Россией, если Киев и впрямь решится напасть на Донбасс. Так что в данном случае сам факт продажи США оружия Украине скорее имеет пропагандистское значение.

«Тем не менее милитаризация региона, находящегося в состоянии гражданской войны, мягко говоря, никак не способствует разрешению конфликта, и Россия настаивает и будет настаивать на том, что это должно быть прекращено. Но в целом едва ли стоит ждать, что при Байдене поддержка киевского режима во всех отношениях, в том числе по накачиванию оружием, ослабнет. Скорее наоборот. Так что порох в любом случае стоит держать сухим», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.