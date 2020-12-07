После конфликта Бузовой с Самбурской в защиту «Дома-2» высказалась психолог

Интернет-скандал между двумя знаменитыми красавицами — поющей ведущей Ольгой Бузовой и актрисой Настасьей Самбурской — разгорелся на фоне нелестных высказываний звезды «Универа» о проекте «Дом-2». Актриса назвала ведущих, участников и зрителей шоу «днищем». ФАН обратился к врачу-психотерапевту Наталье Толстой с вопросом, как, с точки зрения эксперта, выглядит все происходящее на телепроекте.

Более десяти лет на ТНТ длится скандально известная телестройка. Однако популярность шоу с годами меньше не становится.

«За последние несколько лет в рамках проекта произошли довольно серьезные изменения. Каждый раз авторы создают что-то новое. С появлением в студии экспертов из различных сфер — психологов, адвокатов, журналистов, астрологов — программа стала нести созидательный характер», — говорит психолог.

По мнению эксперта, в создании проекта «Дом-2» изначально заложен правильный посыл — создание отношений и самосовершенствование.

«Участники проекта — парни и девушки 21 века, желающие построить отношения и семью. Здесь открыто решаются проблемы молодежи, с которыми представители этой молодежи сталкиваются в современном мире», — отмечает Толстая.

Также специалист полагает, что на сегодняшний день родители в недостаточной мере способны объяснить своим детям, каким образом с достоинством выходить из сложных ситуаций, «тогда на помощь приходят проекты и телевидение».

«Ведущие, достигшие успеха в карьере, построившие семьи, являются хорошим примером для нынешнего поколения. А участники телепроектов, реализующие себя в творчестве и прочей деятельности, также оказывают на зрителя положительное влияние», — говорит специалист.

Наталья Толстая считает, что в саму идею проекта заложено много пользы. С экранов молодое поколение впитывает в себя не только негативные моменты. Участники «Дома-2» на своем примере показывают, как можно подавать свои таланты, научиться публично выступать, побороть свои страхи, даже ухаживать за своей внешностью.

«Никто не собирается вредить нашим детям, нет задачи принести в общество негатив. Вся съемочная команда работает над этим. Если миллионная аудитория смотрит проект, значит, проект пока нужен», — считает психолог.

Однако психолог одобряет на телепроектах не все.

«Но накаченные губы, татуировки на пол лица, такие вещи, конечно, пропагандировать нельзя», — добавила эксперт.

Ранее психолог назвал телепроект «Дом-2» зеркалом современного общества.