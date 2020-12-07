Волгоградский губернатор объявил 31 декабря выходным после просьб жителей

Волгоград, 7 декабря. В отличие от других регионов, где последний день уходящего года уже решили сделать выходным, власти Волгоградской области долго не принимали аналогичного решения. Хотя об этом их просили местные жители в надежде, что 31 декабря смогут без спешки подготовиться к встрече Нового года.

Так, волгоградец Антон Щепетнов обращался с просьбой к губернатору Андрею Бочарову объявить дополнительный рабочий день в субботу, 26 декабря. А выходной перенести на 31-е число.

«Обращаюсь к вам от лица многих жителей города. Прошу Вас, по примеру уже многих регионов России объявить 31 декабря нерабочим днем для всех, исключая сотрудников специальных и экстренных служб», – написал Антон Щепетнов.

Он пояснил, что это поможет перед встречей Нового года исключить «чрезмерную нагрузку на граждан, особенно в период пандемии». Волгоградец попросил земляков поддержать инициативу и продублировать его обращение на интернет-портале областной администрации или написать похожее.

«Если нас будет хотя некоторое количество, уверен, нам не придется взмыленными лететь домой после 8-часового рабочего дня чтобы успеть к семье на праздник», – отмечал автор обращения.

Однако не все волгоградцы положительно отозвались о такой инициативе. Многие в своих комментариях напоминают, что в частных компаниях все равно, выходной не сделают. А закрытие бюджетных организаций только прибавит проблем.

«Вы конечно молодцы, госслужащие и бюджет может и будет отдыхать, а значит и сады, и школы, а нам куда девать детей?!», — спрашивает волгоградка Александра Карандина.

«Может быть госучреждения и подчиняются распоряжениям местной власти, но для тех, кому надо зарабатывать на жизнь своим трудом или обеспечивать нормальное функционирование жизни горожан, эти все внезапные идеи о выходных – как рыбке зонтик. Есть утвержденные на государственном уровне нормы рабочего времени и есть производственный календарь – и будьте любезны», – поддержала ее Наталия Сердюкова.

На прошлой неделе депутат Волгоградской областной Думы Алексей Буров обращался к одному из спикеров парламента с просьбой поднять вопрос на заседании о нерабочем дне 31 декабря. Но там решили подождать реакции губернатора.

И вот в понедельник, 7 декабря, ее дождались все жители региона после встречи губернатора с руководителем Волгоградского обкома профсоюзов Татьяны Гензе. Она отметила, что поступает много просьб от волгоградцев объявить выходным днем 31 декабря».

«К нам поступают такие обращения работников предприятий и общественных организаций как по нашей «горячей линии», так и через общественную приемную и по электронной почте», – сообщила Татьяна Гензе.

После чего губернатор пошел навстречу пожеланиям жителей региона и объявил 31 декабря выходным.

«Сегодня же дам поручение, чтобы своевременно был подготовлен соответствующий нормативный акт», — сказал Бочаров.

Будет ли это дополнительный выходной или все-таки состоится перенос рабочего дня на субботу, станет известно после публикации документа.