Уходя с музыкой: Трамп проигнорирует инаугурацию Байдена и соберет собственный митинг

Вашингтон, 7 декабря. Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность того, что ему придется покинуть Белый дом. В связи с этим он планирует затмить своего соперника Джо Байдена, проведя массовый митинг во Флориде в день инаугурации нового государственного лидера. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на издание Axios.

«Уходящий президент обратится к ревущей толпе в ангаре аэропорта, в то время как победитель выборов будет приносить присягу перед социально дистанцированной аудиторией за пределами Капитолия», — описала план Трампа Элайна Трин из Axios.

Эти сведения подтверждаются NBC News, сообщающими, что действующий президент планирует пропустить церемонию приведения к присяге своего преемника. Вместо этого он проведет митинг во Флориде, чтобы заявить о намерении вернуться в Белый дом в 2024 году.

В начале декабря видеообращение Дональда Трампа по поводу мошенничества на минувших президентских выборах появилось на страницах политика в Twitter и Facebook. Действующий государственный лидер заявил, что это, вероятно, самая важная речь, которую он когда-либо произносил.

Президент отметил, что если он и его команда правы насчет массовых фальсификаций в ходе избирательного процесса, то предполагаемый победитель Джо Байден не может быть новым государственным лидером.

В ходе выступления Трамп заявил, что его команда собирается защитить честность голосования, обеспечив подсчет всех законных бюллетеней и не допустив учета незаконных. С его слов, эти усилия будут направлены на то, чтобы американцы могли поверить в текущие и в будущие выборы.